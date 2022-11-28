https://sputniknews.com.tr/20221128/kediyi-kurtarmak-isterken-agacta-mahsur-kaldi-1063919536.html
Kediyi kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı
Kediyi kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı
Arkadaşının ağaçta mahsur kalan kedisini kurtarmak isteyen genç kız ağaca tırmandı ancak kendisi de ağaçta kaldı. Olay yerine gelen itfaiye genç kızı ve kediyi... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T13:55+0300
2022-11-28T13:55+0300
2022-11-28T13:55+0300
yaşam
türkiye
istanbul
kedi
ağaç
itfaiye
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İstanbul Beşiktaş Türkali Mahallesi’ndeki bir binanın bahçe katında yaşayan Ceren A.’nın arkadaşının kedisi, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde ağaca tırmandı. Kedi ağaçtan inemeyince genç kız, yanına tırmanarak onu kurtarmak istedi. Ancak kedi genç kızdan kaçarak üst dallara zıpladı. Kediyi kurtaramayacağını anlayan genç kız da korkudan ağaçtan inemedi. Bunun üzerine ağacın dibine gelen ev arkadaşları genç kızı kurtarmak istedi.Kedisini kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldıGençlerin de başarısız olması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca dayandıkları merdiven yardımıyla genç kızın yanına ulaştı. Bir süre devam eden çalışma sonucunda genç kız ve kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aşağıya inen genç kız, kedisine sarılırken yaşadığı o anları ise gülerek anlattı.'Dallar çok ince olduğu için inemedim, itfaiye kurtardı'Ağaçta mahsur kalan Ceren A., “Arkadaşımın ev kedisi ağaca tırmanıp orada kaldı. Ben de uykudan yeni uyanmıştım ve bir anlık düşüncesizlikle arkasından ağaca tırmandım. Sonra ben de orada kaldım. Dallar çok ince olduğu için inemedim. Sonra itfaiye ekipleri geldi sağ olsunlar beni kurtardılar ama kedi de beni deşti. Ekipler ağaca merdiven dayayıp önce beni sonra da kedimi kurtardılar” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221127/istanbul-fatihte-kedinin-yuvasini-yumruklayarak-parcalayan-supheli-guvenlik-kamerasinda-1063886477.html
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türkiye, istanbul, kedi, ağaç, itfaiye
türkiye, istanbul, kedi, ağaç, itfaiye
Kediyi kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı
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Arkadaşının ağaçta mahsur kalan kedisini kurtarmak isteyen genç kız ağaca tırmandı ancak kendisi de ağaçta kaldı. Olay yerine gelen itfaiye genç kızı ve kediyi ağaçtan kurtardı.
İstanbul Beşiktaş Türkali Mahallesi’ndeki bir binanın bahçe katında yaşayan Ceren A.’nın arkadaşının kedisi, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde ağaca tırmandı. Kedi ağaçtan inemeyince genç kız, yanına tırmanarak onu kurtarmak istedi. Ancak kedi genç kızdan kaçarak üst dallara zıpladı. Kediyi kurtaramayacağını anlayan genç kız da korkudan ağaçtan inemedi. Bunun üzerine ağacın dibine gelen ev arkadaşları genç kızı kurtarmak istedi.
Kedisini kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı
Gençlerin de başarısız olması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca dayandıkları merdiven yardımıyla genç kızın yanına ulaştı. Bir süre devam eden çalışma sonucunda genç kız ve kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aşağıya inen genç kız, kedisine sarılırken yaşadığı o anları ise gülerek anlattı.
'Dallar çok ince olduğu için inemedim, itfaiye kurtardı'
Ağaçta mahsur kalan Ceren A., “Arkadaşımın ev kedisi ağaca tırmanıp orada kaldı. Ben de uykudan yeni uyanmıştım ve bir anlık düşüncesizlikle arkasından ağaca tırmandım. Sonra ben de orada kaldım. Dallar çok ince olduğu için inemedim. Sonra itfaiye ekipleri geldi sağ olsunlar beni kurtardılar ama kedi de beni deşti. Ekipler ağaca merdiven dayayıp önce beni sonra da kedimi kurtardılar” dedi.