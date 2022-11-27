https://sputniknews.com.tr/20221127/istanbul-fatihte-kedinin-yuvasini-yumruklayarak-parcalayan-supheli-guvenlik-kamerasinda-1063886477.html

İstanbul Fatih’te kedinin yuvasını yumruklayarak parçalayan şüpheli güvenlik kamerasında

İstanbul Fatih’te kedinin yuvasını yumruklayarak parçalayan şüpheli güvenlik kamerasında

İstanbul Fatih'te mahalleli tarafından kedilerin kış gecelerinde üşümemesi için yapılan yuvayı yumruklayarak parçalayan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T13:48+0300

2022-11-27T13:48+0300

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yaşam

istanbul

fatih

kedi

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İstanbul Fatih'te geçen hafta sokakta gezen 3 kişiden birisi mahallelinin kediler için yaptığı yuvayı gördü. İçinde kedinin olduğu yuvaya yaklaşan şüpheli yumruk atarak yuvayı parçaladı. Şüpheli ve arkadaşları daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yuvada uyuyan kedi ise atılan yumruğun ardından kendini dışarı attı. Mahallelilerden biri olan Suna Koç, “Videoda gördüğünüz şahıs, bizim hayvanların uyuması için yuvaya gelip bütün kuvvetiyle içinde kedi olan yuvaya yumruk atıyor. O hayvan o günden beri ortada yok. Biz bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Biz şahsı tanımıyoruz, daha öncede görmedik. Bu olayda gece 3’te yaşanıyor. Yuva paramparça halde, kedimiz de ortada yok” dedi. Olaydan rahatsız olduklarını söyleyen Koç, “Böyle insanların ortada dolaşmasını istemiyoruz. Bu hayvan ona ne yapmış olabilir ki? Kedinin hiçbir zararı yok, sokakta da dolaşmıyor. Kedi uyumaya çalışan, kendini soğuktan koruyan bir hayvan. Daha önce böyle olaylar çok yaşandı. Biz polise şikâyet etsek de herhangi bir sonuç alınamıyor. Polis böyle olayların üzerinde çok durmadığı için en fazla yakalandıktan sonra serbest bırakılıyor” diye konuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uyuyan kediye, kediye bir kişinin yaklaşıp tokat attığı görülüyor. Kedinin uykusundan uyandığı o anlarda güvenlik kamerasına yansırken o kişide olay yerinden uzaklaşıyor.

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