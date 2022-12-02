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Elon Musk gamalı haç paylaşan Kanye West'in Twitter hesabını tekrar askıya aldı
Elon Musk gamalı haç paylaşan Kanye West'in Twitter hesabını tekrar askıya aldı
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, tartışmalı açıklamalarıyla tanınan rapçi Kanye West'in gamalı haç paylaşmasının ardından platformdaki hesabını askıya aldı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T09:50+0300
2022-12-02T10:00+0300
dünya
twitter
kanye west
elon musk
nazi
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Geçen ay Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın eski ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte askıya alınan hesabını açtığı isimler arasında yer alan rapçi Kanye West'in hesabı, gamalı haç paylaşmasından sonra tekrar askıya alındı.Geçen günlerde Alex Jones'un 'Infowars' şovunda "Hitler'i seviyorum" açıklaması yaparak tepki çeken West, Davut Yıldızı ile birleştirilmiş bir gamalı haç resmi yayınladı.Twitter tepki alan gönderiyi sildi.Askıya alınabileceğinden şüphelenen Kanye West, ayrıca Musk'ın Endeavor CEO'su Ari Emanuel ile yatta çekimiş fotoğrafını paylaştı.West, Trump'ın kurduğu sosyal ağ Truth Social'daki doğrulanmış hesabından, Musk'la olan konuşmalarını ve hesabına 12 saat süreyle erişiminin engellendiğini gösteren bir ekran görüntüsünü yayınladı.Musk: Elimden geleni yaptımÖte yandan Musk, West'in hesabının geri getirilmesini isteyen bir kullanıcıya "Elimden geleni yaptım. Buna rağmen yine şiddete teşvik kuralımızı çiğnedi. Hesap askıya alınacak" yanıtını verdi.Kanye West, Infowars'ta "Nazilerin birlikte anıldığı 'kötü' kelimesini sevmiyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum" demişti. Röportajın devamında West, "Sevgiyi teşvik etmenin zamanı geldi. Hitler'i seviyorum. Siyonistleri de seviyorum" yorumunu yapmıştı.2024'te başkanlığa adayWest, Twitter hesabının açılmasıyla birlikte 2024 ABD başkanlık seçimlerine aday olacağını tekrar duyurmuştu.Ünlü rapçi, seçim kampanyasında daha önce Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'in yanında staj yapan ve aşırı sağ görüşleriyle tanınan Milo Yiannopoulos'la çalışacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221130/twitter-askiya-alinan-hesaplari-acmaya-basladi-1063994755.html
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twitter , kanye west, elon musk, nazi
twitter , kanye west, elon musk, nazi

Elon Musk gamalı haç paylaşan Kanye West'in Twitter hesabını tekrar askıya aldı

09:50 02.12.2022 (güncellendi: 10:00 02.12.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, tartışmalı açıklamalarıyla tanınan rapçi Kanye West'in gamalı haç paylaşmasının ardından platformdaki hesabını askıya aldı.
Geçen ay Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın eski ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte askıya alınan hesabını açtığı isimler arasında yer alan rapçi Kanye West'in hesabı, gamalı haç paylaşmasından sonra tekrar askıya alındı.
Geçen günlerde Alex Jones'un 'Infowars' şovunda "Hitler'i seviyorum" açıklaması yaparak tepki çeken West, Davut Yıldızı ile birleştirilmiş bir gamalı haç resmi yayınladı.
Twitter tepki alan gönderiyi sildi.
Askıya alınabileceğinden şüphelenen Kanye West, ayrıca Musk'ın Endeavor CEO'su Ari Emanuel ile yatta çekimiş fotoğrafını paylaştı.
West, Trump'ın kurduğu sosyal ağ Truth Social'daki doğrulanmış hesabından, Musk'la olan konuşmalarını ve hesabına 12 saat süreyle erişiminin engellendiğini gösteren bir ekran görüntüsünü yayınladı.

Musk: Elimden geleni yaptım

Öte yandan Musk, West'in hesabının geri getirilmesini isteyen bir kullanıcıya "Elimden geleni yaptım. Buna rağmen yine şiddete teşvik kuralımızı çiğnedi. Hesap askıya alınacak" yanıtını verdi.
Kanye West, Infowars'ta "Nazilerin birlikte anıldığı 'kötü' kelimesini sevmiyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum" demişti. Röportajın devamında West, "Sevgiyi teşvik etmenin zamanı geldi. Hitler'i seviyorum. Siyonistleri de seviyorum" yorumunu yapmıştı.

2024'te başkanlığa aday

West, Twitter hesabının açılmasıyla birlikte 2024 ABD başkanlık seçimlerine aday olacağını tekrar duyurmuştu.
Ünlü rapçi, seçim kampanyasında daha önce Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'in yanında staj yapan ve aşırı sağ görüşleriyle tanınan Milo Yiannopoulos'la çalışacağını söylemişti.
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
DÜNYA
Twitter askıya alınan hesapları açmaya başladı
30 Kasım, 11:41
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