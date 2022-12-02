https://sputniknews.com.tr/20221202/elon-musk-gamali-hac-paylasan-kanye-westin-twitter-hesabini-tekrar-askiya-aldi-1064079318.html

Elon Musk gamalı haç paylaşan Kanye West'in Twitter hesabını tekrar askıya aldı

Elon Musk gamalı haç paylaşan Kanye West'in Twitter hesabını tekrar askıya aldı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, tartışmalı açıklamalarıyla tanınan rapçi Kanye West'in gamalı haç paylaşmasının ardından platformdaki hesabını askıya aldı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T09:50+0300

2022-12-02T09:50+0300

2022-12-02T10:00+0300

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Geçen ay Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın eski ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte askıya alınan hesabını açtığı isimler arasında yer alan rapçi Kanye West'in hesabı, gamalı haç paylaşmasından sonra tekrar askıya alındı.Geçen günlerde Alex Jones'un 'Infowars' şovunda "Hitler'i seviyorum" açıklaması yaparak tepki çeken West, Davut Yıldızı ile birleştirilmiş bir gamalı haç resmi yayınladı.Twitter tepki alan gönderiyi sildi.Askıya alınabileceğinden şüphelenen Kanye West, ayrıca Musk'ın Endeavor CEO'su Ari Emanuel ile yatta çekimiş fotoğrafını paylaştı.West, Trump'ın kurduğu sosyal ağ Truth Social'daki doğrulanmış hesabından, Musk'la olan konuşmalarını ve hesabına 12 saat süreyle erişiminin engellendiğini gösteren bir ekran görüntüsünü yayınladı.Musk: Elimden geleni yaptımÖte yandan Musk, West'in hesabının geri getirilmesini isteyen bir kullanıcıya "Elimden geleni yaptım. Buna rağmen yine şiddete teşvik kuralımızı çiğnedi. Hesap askıya alınacak" yanıtını verdi.Kanye West, Infowars'ta "Nazilerin birlikte anıldığı 'kötü' kelimesini sevmiyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum" demişti. Röportajın devamında West, "Sevgiyi teşvik etmenin zamanı geldi. Hitler'i seviyorum. Siyonistleri de seviyorum" yorumunu yapmıştı.2024'te başkanlığa adayWest, Twitter hesabının açılmasıyla birlikte 2024 ABD başkanlık seçimlerine aday olacağını tekrar duyurmuştu.Ünlü rapçi, seçim kampanyasında daha önce Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'in yanında staj yapan ve aşırı sağ görüşleriyle tanınan Milo Yiannopoulos'la çalışacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221130/twitter-askiya-alinan-hesaplari-acmaya-basladi-1063994755.html

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