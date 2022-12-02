Deniz Zeyrek'ten 'sahte doktor' yazısı: Çifte standart mı kasıt mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili müfettiş görevlendirdiklerine dikkat çekip şöyle demiş: “Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge, beyanda bulunmuşluğu yok. Bu, tamamen hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle sadece gözlemlemek amacıyla kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır.” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili müfettiş görevlendirdiklerine dikkat çekip şöyle demiş: “Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge, beyanda bulunmuşluğu yok. Bu, tamamen hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle sadece gözlemlemek amacıyla kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır.”

Hem hastanenin hem Bakan Koca'nın açıklamasından anlaşılıyor ki kabak sahte doktora inanan, onun gözlem için hastaneye gelip gitmesi için referans olan genç, idealist bir uzman hekime kesilecek. Geri kalan tüm sorumlular, kontrolün tamamen kaybedildiği sağlık sistemi temize çıkacak. Bu kadar basit mi peki? Aynı zamanda özel hastane sahibi olan Sağlık Bakanı Koca, personel hataları ortaya çıkan rakip özel hastaneleri hiç affetmiyordu oysa! Hem hastanenin hem Bakan Koca'nın açıklamasından anlaşılıyor ki kabak sahte doktora inanan, onun gözlem için hastaneye gelip gitmesi için referans olan genç, idealist bir uzman hekime kesilecek. Geri kalan tüm sorumlular, kontrolün tamamen kaybedildiği sağlık sistemi temize çıkacak. Bu kadar basit mi peki? Aynı zamanda özel hastane sahibi olan Sağlık Bakanı Koca, personel hataları ortaya çıkan rakip özel hastaneleri hiç affetmiyordu oysa!

Mesela Ataşehir'de özel bir hastanede görevli bir personel, kadın hastayla alay edip o anları kameraya almış. Hastane personele işten çıkarma cezası verdiği halde, Koca hastaneyi kapattırmayı tercih etmiş. Aynı şekilde Tokat'ta bir özel bir hastanede iki sağlık görevlisi felçli bir hastaya kötü muamele etmiş. Hastane iki personele de işten çıkarma cezası verdiği, suç duyurusunda bulunduğu halde Koca o hastaneyi de kapattırmış. Mesela Ataşehir'de özel bir hastanede görevli bir personel, kadın hastayla alay edip o anları kameraya almış. Hastane personele işten çıkarma cezası verdiği halde, Koca hastaneyi kapattırmayı tercih etmiş. Aynı şekilde Tokat'ta bir özel bir hastanede iki sağlık görevlisi felçli bir hastaya kötü muamele etmiş. Hastane iki personele de işten çıkarma cezası verdiği, suç duyurusunda bulunduğu halde Koca o hastaneyi de kapattırmış.

İki özel hastanede personelin hastalara yaptıkları elbette kabul edilemez. Ancak bir de madalyonun öteki yüzü var: Kapatılan özel hastanelerde tedavileri devam eden, yeni ameliyat olmuş onlarca hasta, işini idealist bir şekilde layıkıyla yapan yüzlerce sağlık çalışanı vardı. Kapatma kararlarının ardından hepsi mağdur oldu. Ameliyattan yeni çıkmış hastalar dahi ambulanslarla devlet hastanelerine sevk edildi. İki hastanede görev yapan sağlık çalışanları, o hastanelerin yaşayacağı ekonomik kayıplar nedeniyle işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. (Bir de şu var: Hastaneler savaşta, olağanüstü hallerde dahi kapatılmaz. Gerekirse kamu yönetimi devralır ve hastane faaliyetlerine devam eder.) İki özel hastanede personelin hastalara yaptıkları elbette kabul edilemez. Ancak bir de madalyonun öteki yüzü var: Kapatılan özel hastanelerde tedavileri devam eden, yeni ameliyat olmuş onlarca hasta, işini idealist bir şekilde layıkıyla yapan yüzlerce sağlık çalışanı vardı. Kapatma kararlarının ardından hepsi mağdur oldu. Ameliyattan yeni çıkmış hastalar dahi ambulanslarla devlet hastanelerine sevk edildi. İki hastanede görev yapan sağlık çalışanları, o hastanelerin yaşayacağı ekonomik kayıplar nedeniyle işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. (Bir de şu var: Hastaneler savaşta, olağanüstü hallerde dahi kapatılmaz. Gerekirse kamu yönetimi devralır ve hastane faaliyetlerine devam eder.)