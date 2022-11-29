https://sputniknews.com.tr/20221129/sahte-doktor-dogum-gununde-kendine-capanin-gururu-seni-seviyoruz-yazili-celenk-yollatmis-1063972266.html

Sahte doktor, doğum gününde kendine 'Çapa'nın gururu seni seviyoruz' yazılı çelenk yollatmış

Sahte doktor, doğum gününde kendine 'Çapa'nın gururu seni seviyoruz' yazılı çelenk yollatmış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde sahte doktor olarak çalışan Ayşe Özkiraz'ın, doğum gününde Çapa’dan gelmiş gibi adına çelenk yaptırdığı... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T17:18+0300

2022-11-29T17:18+0300

2022-11-29T17:18+0300

yaşam

türkiye

tekirdağ

doktor

sahte doktor

hemşire

yalan

çelenk

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Ayşe Özkiraz'ın, sahte doktor olarak çalıştığı hastaneye, kendi adına çiçek yolladığı ortaya çıktı.Özkiraz’ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı ve bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy’deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine, "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk gönderdi. Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.Sevgilisine de yalan söylemişPoliklinik odasında bazı doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarıyla yaş pasta kesip 21’inci yaş gününü kutlayan sahte doktor, astsubay sevgilisine; İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iddiaya göre hemşire ve personel olan S.U. ve F.G. isimli iki kişiden S.U.’yu beyin cerrahı, F.G.’yi ise göğüs cerrahı olarak tanıttı. 5 Eylül’de Beyaz Konak’ta yapacakları nişanı da sözde Ankara’daki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkiraz’ın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, Instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy’de görüştüğü V.C.’ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi. Ayşe Özkiraz’ı Çerkezköy’de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe’yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşe’nin astsubay sevgilisi olan T.K.’ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.Ticari taksi ile gidip gelmişKendisini Ayşem Özkiraz olarak tanıtan Ayşe Özkiraz’ın ticari taksi ile defalarca Cerrahpaşa’ya gidip geldiği, Çerkezköy’deki bazı taksicilere borçlandığı öğrenilirken, Ayşe’nin bir taksicinin eşini de annesine kendisi gibi doktor olarak tanıttığı öğrenildi. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor olayının ayrıntılarının Ayşe’nin telefon ve banka kayıtlarının incelenmesinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221129/sahte-doktorun-annesi-kim-yardim-ettiyse-bulunmasini-istiyorum-cocugum-boyle-bir-seye-kalkismaz-1063955863.html

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türkiye, tekirdağ, doktor, sahte doktor, hemşire, yalan, çelenk