Dans ettiği görüntüleri sorulan 37 yaşındaki Finlandiya Başbakanı: Yaşıma göre davranmak istiyorum
14:06 02.12.2022 (güncellendi: 14:10 02.12.2022)
© AFP 2022 / FREDERICK FLORINSanna Marin
© AFP 2022 / FREDERICK FLORIN
Avustralya ile ülkesi arasında imzalanacak ticari anlaşmalar için Avustralya'da bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, geçtiğimiz Ağustos ayında ortaya çıkan dans ve parti görüntüleriyle yine gündeme geldi. Marin kendisine bu görüntüleri soran Avustralyalı gazeteciye, "Yaşıma göre davranmak istiyorum" diye yanıt verdi.
Serbest ticaret anlaşması imzalamak için Avustralya'ya resmi ziyarette bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yerel basına demeç verdi.
ABC televizyonuna konuşan Marin'in Ukrayna krizi ve dünyada kadın haklarının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyordu. Ancak ABC spikeri Sarah Ferguson, Marin'e geçtiğimiz Ağustos ayında gündeme oturan parti videolarını sordu.
Genç bir kadın manken ile dans ettiği görüntüler nedeniyle 'Parti Başbakanı' diye anılan Marin'e sunucu tarafından "Bu videoya yönelik yaklaşımları nasıl değerlendiriyorsunuz? O esnada ortaya konan tepkileri?" sorusu yöneltildi.
Sanna Marin fires up at ABC host about being asked about her dancing again https://t.co/m3jVfzVCcB— NY Breaking (@ny_breaking) December 2, 2022
Marin "Tepki derken neyi kast ediyorsunuz?" diye cevap verirken, sunucu Ferguson "Böyle bir şeyin bir başbakan tarafından yapılmasının uygun olmadığını söyleyen insanlardan aldığınız eleştiriler" diyerek sorusunu yineledi.
Marin ise olayın bu yönde gelişmediğini belirterek, şu yanıtı verdi:
"Olay aslında daha çok bu gösteriyi veya çılgınlığı yaratan gazeteci ve medyayla alakalıydı. İnsanlar bana oldukça destek verdiler. Sokaklarda durdurup beni desteklediğini, dans etmeye devam etmemi söyleyen insanlar vardı. Yaşanan olay belki de sadece bir gösteri olarak tanımlanabilir, çünkü medya açısından ilginç bulundu. Ancak siyasetçiler olarak bizim de insan olduğumuzu düşünüyorum. 37 yaşında, halen genç bir insanım. Yaşıma göre davranmak istiyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum, dansa gidiyorum. Vaktim varsa dışarı çıkıyorum, ki genelde o kadar boş vaktim olmuyor. Bu olay benim tatilde olduğum yaz döneminde gerçekleşti. Bu yüzden siyasetçilerin de insan olduğunu unutmamamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşanan olayın korkunç bir şey olduğunu düşünmüyorum."
Marin, Yeni Zelanda'yı ziyaret eden ilk Finlandiya başbakanı oldu. İki lider, Yeni Zelanda ile Finlandiya arasında ilişkileri geliştirme, ticaret fırsatlarını artırma, iklim değişikliğiyle mücadele kararlılıklarını teyit ederken, Ardern Washington'ın söylemini birebir tekrarlar şekilde konuştu.
Bir ev partisinde şarkı söyleyip dans ederken ve bir gece kulübünde bir erkekle samimi şekilde dans ederken çekilmiş görüntülerinin yayımlanmasıyla geçtiğimiz yaz gündeme oturan Finlandiya Başbakanı tepkilerin ardından "Saklayacak bir şeyim yok" diyerek uyuşturucu testi yaptırmış, test sonucunun ise negatif çıktığı açıklanmıştı.
Aralık 2019'da 34 yaşındayken Sosyal Demokrat Parti liderliğine seçilerek Haziran 2019'da kurulan koalisyon hükümetinin başına geçtiğinde dünyanın en genç başbakanı olan Marin, daha önce de resmi konutunda parti verdiği ve Aralık 2021'de Kovid-19'a maruz kalmasına rağmen sabaha kadar dışarıda dolaşıp dans ettiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.