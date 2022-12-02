https://sputniknews.com.tr/20221202/dans-ettigi-goruntuleri-sorulan-37-yasindaki-finlandiya-basbakani-yasima-gore-davranmak-istiyorum-1064089403.html

Dans ettiği görüntüleri sorulan 37 yaşındaki Finlandiya Başbakanı: Yaşıma göre davranmak istiyorum

Dans ettiği görüntüleri sorulan 37 yaşındaki Finlandiya Başbakanı: Yaşıma göre davranmak istiyorum

Avustralya ile ülkesi arasında imzalanacak ticari anlaşmalar için Avustralya'da bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, geçtiğimiz Ağustos ayında ortaya... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T14:06+0300

2022-12-02T14:06+0300

2022-12-02T14:10+0300

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sanna marin

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Serbest ticaret anlaşması imzalamak için Avustralya'ya resmi ziyarette bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yerel basına demeç verdi.ABC televizyonuna konuşan Marin'in Ukrayna krizi ve dünyada kadın haklarının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyordu. Ancak ABC spikeri Sarah Ferguson, Marin'e geçtiğimiz Ağustos ayında gündeme oturan parti videolarını sordu.Genç bir kadın manken ile dans ettiği görüntüler nedeniyle 'Parti Başbakanı' diye anılan Marin'e sunucu tarafından "Bu videoya yönelik yaklaşımları nasıl değerlendiriyorsunuz? O esnada ortaya konan tepkileri?" sorusu yöneltildi.Marin "Tepki derken neyi kast ediyorsunuz?" diye cevap verirken, sunucu Ferguson "Böyle bir şeyin bir başbakan tarafından yapılmasının uygun olmadığını söyleyen insanlardan aldığınız eleştiriler" diyerek sorusunu yineledi.Marin ise olayın bu yönde gelişmediğini belirterek, şu yanıtı verdi:Marin, Yeni Zelanda'yı ziyaret eden ilk Finlandiya başbakanı oldu. İki lider, Yeni Zelanda ile Finlandiya arasında ilişkileri geliştirme, ticaret fırsatlarını artırma, iklim değişikliğiyle mücadele kararlılıklarını teyit ederken, Ardern Washington'ın söylemini birebir tekrarlar şekilde konuştu.Bir ev partisinde şarkı söyleyip dans ederken ve bir gece kulübünde bir erkekle samimi şekilde dans ederken çekilmiş görüntülerinin yayımlanmasıyla geçtiğimiz yaz gündeme oturan Finlandiya Başbakanı tepkilerin ardından "Saklayacak bir şeyim yok" diyerek uyuşturucu testi yaptırmış, test sonucunun ise negatif çıktığı açıklanmıştı.Aralık 2019'da 34 yaşındayken Sosyal Demokrat Parti liderliğine seçilerek Haziran 2019'da kurulan koalisyon hükümetinin başına geçtiğinde dünyanın en genç başbakanı olan Marin, daha önce de resmi konutunda parti verdiği ve Aralık 2021'de Kovid-19'a maruz kalmasına rağmen sabaha kadar dışarıda dolaşıp dans ettiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221130/marin-ile-arderne-ayni-yaslarda-iki-kadin-olarak-mi-gorusuyorsunuz-sorusu-1064014321.html

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