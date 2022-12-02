https://sputniknews.com.tr/20221202/chp-gazipasa-ilce-baskani-yavuz-demir-maskeli-2-kisi-tarafindan-darp-edildi-1064106609.html
CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından darp edildi
CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından darp edildi
Antalya'nın Gazipaşa İlçe Başkanı CHP'li Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından sopalarla darp edildi. Yaralanan Demir, hastanede tedaviye alınırken şüpheliler... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T23:33+0300
2022-12-02T23:33+0300
2022-12-02T23:33+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp)
gazipaşa
ilçe başkanı
darp
antalya
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Olay, saat 19.00 sıralarında Antalya Gazipaşa'da Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restoran önünde meydana geldi. CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir restorana akşam yemeği yemek için gitti.Restoran önüne aracını park edip indiği sırada maskeli eli sopalı 2 kişi tarafından darp edildi. Olayda vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 maskeli kişi için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Yavuz Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gazipaşa, ilçe başkanı, darp, antalya
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gazipaşa, ilçe başkanı, darp, antalya
CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından darp edildi
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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Başkanı CHP'li Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından sopalarla darp edildi. Yaralanan Demir, hastanede tedaviye alınırken şüpheliler aranıyor.
Olay, saat 19.00 sıralarında Antalya Gazipaşa'da Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restoran önünde meydana geldi. CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir restorana akşam yemeği yemek için gitti.
Restoran önüne aracını park edip indiği sırada maskeli eli sopalı 2 kişi tarafından darp edildi. Olayda vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 maskeli kişi için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Yavuz Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.