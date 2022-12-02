https://sputniknews.com.tr/20221202/chp-gazipasa-ilce-baskani-yavuz-demir-maskeli-2-kisi-tarafindan-darp-edildi-1064106609.html

CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından darp edildi

CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından darp edildi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Başkanı CHP'li Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından sopalarla darp edildi. Yaralanan Demir, hastanede tedaviye alınırken şüpheliler... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T23:33+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

gazipaşa

ilçe başkanı

darp

antalya

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Olay, saat 19.00 sıralarında Antalya Gazipaşa'da Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restoran önünde meydana geldi. CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir restorana akşam yemeği yemek için gitti.Restoran önüne aracını park edip indiği sırada maskeli eli sopalı 2 kişi tarafından darp edildi. Olayda vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 maskeli kişi için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Yavuz Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gazipaşa, ilçe başkanı, darp, antalya