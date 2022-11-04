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https://sputniknews.com.tr/20221104/cinsel-istismarla-suclanan-eski-mhp-diyarbakir-il-baskani-kayaalp-hakkinda-beraat-karari-verildi-1063083419.html
Cinsel istismarla suçlanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp hakkında beraat kararı verildi
Cinsel istismarla suçlanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp hakkında beraat kararı verildi
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, "cinsel istismar" suçundan tutuklu yargılandığı davada beraat etti. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T20:24+0300
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türkiye
cihan kayaalp
mhp
cinsel istismar
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Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmada tutuklu sanık Kayaalp ve avukatı hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.Kayaalp, üzerine isnat edilen suçlamayı reddederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.Mahkeme, Kayaalp'in beraatine karar verdi.
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cihan kayaalp, mhp, cinsel istismar
cihan kayaalp, mhp, cinsel istismar

Cinsel istismarla suçlanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp hakkında beraat kararı verildi

20:24 04.11.2022 (güncellendi: 20:26 04.11.2022)
© RIDVAN KILIÇ-AW625857Eski MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp
Eski MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© RIDVAN KILIÇ-AW625857
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Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, "cinsel istismar" suçundan tutuklu yargılandığı davada beraat etti.
Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmada tutuklu sanık Kayaalp ve avukatı hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Kayaalp, üzerine isnat edilen suçlamayı reddederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Kayaalp'in beraatine karar verdi.
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