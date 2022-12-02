https://sputniknews.com.tr/20221202/bulgaristan-sinirinda-bir-gocmen-donarak-oldu--1064076571.html
Bulgaristan sınırında bir göçmen donarak öldü
Bulgaristan sınırında bir göçmen donarak öldü
Edirne'de sınırda bir kaçak göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir göçmen de hastaneye kaldırıldı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T03:16+0300
2022-12-02T03:16+0300
2022-12-02T03:16+0300
türkiye
bulgaristan
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
edirne
türkiye
hipotermi
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.Sağlık ekipleri kaçak göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.Göçmenin cenazesi morga kaldırıldı. Soğuktan etkilenen diğer göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.Bölgede hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221126/sirp-polisi-macaristan-sinirinda-600-gocmeni-gozaltina-aldi-1063842987.html
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bulgaristan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, edirne, türkiye, hipotermi
bulgaristan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, edirne, türkiye, hipotermi
Bulgaristan sınırında bir göçmen donarak öldü
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Edirne'de sınırda bir kaçak göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir göçmen de hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.
Sağlık ekipleri kaçak göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.
Göçmenin cenazesi morga kaldırıldı. Soğuktan etkilenen diğer göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.
Bölgede hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülüyor.