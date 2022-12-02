Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221202/bulgaristan-sinirinda-bir-gocmen-donarak-oldu--1064076571.html
Bulgaristan sınırında bir göçmen donarak öldü
Bulgaristan sınırında bir göçmen donarak öldü
Edirne'de sınırda bir kaçak göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir göçmen de hastaneye kaldırıldı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T03:16+0300
2022-12-02T03:16+0300
türkiye
bulgaristan
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
edirne
türkiye
hipotermi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064076682_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_9887c807198eb1e7fc3653ac1831a8a9.jpg
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.Sağlık ekipleri kaçak göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.Göçmenin cenazesi morga kaldırıldı. Soğuktan etkilenen diğer göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.Bölgede hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221126/sirp-polisi-macaristan-sinirinda-600-gocmeni-gozaltina-aldi-1063842987.html
türkiye
bulgaristan
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064076682_528:0:3259:2048_1920x0_80_0_0_7bd2b4012e0327592851523114e2b65e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bulgaristan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, edirne, türkiye, hipotermi
bulgaristan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, edirne, türkiye, hipotermi

Bulgaristan sınırında bir göçmen donarak öldü

03:16 02.12.2022
© İHAEdirne'de sınırda bir kaçak göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir göçmen de hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de sınırda bir kaçak göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir göçmen de hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Edirne'de sınırda bir kaçak göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir göçmen de hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.
Sağlık ekipleri kaçak göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.
Göçmenin cenazesi morga kaldırıldı. Soğuktan etkilenen diğer göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.
Bölgede hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülüyor.
Göçmen geçişini engellemek için Sırbistan sınırına dikenli tel çekmeye devam eden Macaristan ise zirveye katılmadı. Yalnızca dün Sırbistan üzerinden 700’ü çocuk 3 bin 241 kişi ülkeye girerken, bunun Macaristan için rekor bir sayı olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
DÜNYA
Sırp polisi Macaristan sınırında 600 göçmeni gözaltına aldı
26 Kasım, 00:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала