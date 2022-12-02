https://sputniknews.com.tr/20221202/bulgaristan-sinirinda-bir-gocmen-donarak-oldu--1064076571.html

Bulgaristan sınırında bir göçmen donarak öldü

Bulgaristan sınırında bir göçmen donarak öldü

Edirne'de sınırda bir kaçak göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir göçmen de hastaneye kaldırıldı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T03:16+0300

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türkiye

bulgaristan

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

edirne

türkiye

hipotermi

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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.Sağlık ekipleri kaçak göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.Göçmenin cenazesi morga kaldırıldı. Soğuktan etkilenen diğer göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.Bölgede hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221126/sirp-polisi-macaristan-sinirinda-600-gocmeni-gozaltina-aldi-1063842987.html

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bulgaristan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, edirne, türkiye, hipotermi