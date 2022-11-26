Sırp polisi Macaristan sınırında 600 göçmeni gözaltına aldı

Göçmen geçişini engellemek için Sırbistan sınırına dikenli tel çekmeye devam eden Macaristan ise zirveye katılmadı. Yalnızca dün Sırbistan üzerinden 700’ü çocuk 3 bin 241 kişi ülkeye girerken, bunun Macaristan için rekor bir sayı olduğu belirtildi.