https://sputniknews.com.tr/20221126/sirp-polisi-macaristan-sinirinda-600-gocmeni-gozaltina-aldi-1063842987.html
Sırp polisi Macaristan sınırında 600 göçmeni gözaltına aldı
Sırp polisi Macaristan sınırında 600 göçmeni gözaltına aldı
Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Macaristan sınırında göçmenler arasında meydana gelen silahlı çatışmanın ardından düzenlenen operasyon sırasında 600 kişinin... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T00:32+0300
2022-11-26T00:32+0300
2022-11-26T00:32+0300
dünya
sırbistan
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sınır
göçmen
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Sırbistan’da, Macaristan sınırında, dün gece göçmenler arasında silahlı çatışmanın yaşandığı ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek 6 yaralı göçmen tespit etti. Bunun üzerine sınırdaki izinsiz göçmen kampına baskın düzenlendi.Sınır Polis İdaresi Başkanı Mile Jandric, “600’den fazla izinsiz göçmen tespit edildi. Gece çatışmasına katılanların kimlikleri belirlendi, silah bulundu” açıklamasında bulundu.Bölgede izinsiz göçmenleri yakalama operasyonunun devam edeceği kaydedildi.
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sırbistan, macaristan, sınır, göçmen
sırbistan, macaristan, sınır, göçmen
Sırp polisi Macaristan sınırında 600 göçmeni gözaltına aldı
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Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Macaristan sınırında göçmenler arasında meydana gelen silahlı çatışmanın ardından düzenlenen operasyon sırasında 600 kişinin gözaltına alındığını ve bazılarında silah tespit edildiğini belirtti.
Sırbistan’da, Macaristan sınırında, dün gece göçmenler arasında silahlı çatışmanın yaşandığı ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek 6 yaralı göçmen tespit etti. Bunun üzerine sınırdaki izinsiz göçmen kampına baskın düzenlendi.
Sınır Polis İdaresi Başkanı Mile Jandric, “600’den fazla izinsiz göçmen tespit edildi. Gece çatışmasına katılanların kimlikleri belirlendi, silah bulundu” açıklamasında bulundu.
Bölgede izinsiz göçmenleri yakalama operasyonunun devam edeceği kaydedildi.