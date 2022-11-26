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https://sputniknews.com.tr/20221126/sirp-polisi-macaristan-sinirinda-600-gocmeni-gozaltina-aldi-1063842987.html
Sırp polisi Macaristan sınırında 600 göçmeni gözaltına aldı
Sırp polisi Macaristan sınırında 600 göçmeni gözaltına aldı
Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Macaristan sınırında göçmenler arasında meydana gelen silahlı çatışmanın ardından düzenlenen operasyon sırasında 600 kişinin... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T00:32+0300
2022-11-26T00:32+0300
dünya
sırbistan
macaristan
sınır
göçmen
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Sırbistan’da, Macaristan sınırında, dün gece göçmenler arasında silahlı çatışmanın yaşandığı ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek 6 yaralı göçmen tespit etti. Bunun üzerine sınırdaki izinsiz göçmen kampına baskın düzenlendi.Sınır Polis İdaresi Başkanı Mile Jandric, “600’den fazla izinsiz göçmen tespit edildi. Gece çatışmasına katılanların kimlikleri belirlendi, silah bulundu” açıklamasında bulundu.Bölgede izinsiz göçmenleri yakalama operasyonunun devam edeceği kaydedildi.
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sırbistan, macaristan, sınır, göçmen
sırbistan, macaristan, sınır, göçmen

Sırp polisi Macaristan sınırında 600 göçmeni gözaltına aldı

00:32 26.11.2022
© REUTERS / Bernadett SzaboGöçmen geçişini engellemek için Sırbistan sınırına dikenli tel çekmeye devam eden Macaristan ise zirveye katılmadı. Yalnızca dün Sırbistan üzerinden 700’ü çocuk 3 bin 241 kişi ülkeye girerken, bunun Macaristan için rekor bir sayı olduğu belirtildi.
Göçmen geçişini engellemek için Sırbistan sınırına dikenli tel çekmeye devam eden Macaristan ise zirveye katılmadı. Yalnızca dün Sırbistan üzerinden 700’ü çocuk 3 bin 241 kişi ülkeye girerken, bunun Macaristan için rekor bir sayı olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
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Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Macaristan sınırında göçmenler arasında meydana gelen silahlı çatışmanın ardından düzenlenen operasyon sırasında 600 kişinin gözaltına alındığını ve bazılarında silah tespit edildiğini belirtti.
Sırbistan’da, Macaristan sınırında, dün gece göçmenler arasında silahlı çatışmanın yaşandığı ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek 6 yaralı göçmen tespit etti. Bunun üzerine sınırdaki izinsiz göçmen kampına baskın düzenlendi.
Sınır Polis İdaresi Başkanı Mile Jandric, “600’den fazla izinsiz göçmen tespit edildi. Gece çatışmasına katılanların kimlikleri belirlendi, silah bulundu” açıklamasında bulundu.
Bölgede izinsiz göçmenleri yakalama operasyonunun devam edeceği kaydedildi.
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