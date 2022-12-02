Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221202/adalet-bakani-bozdag-anayasa-degisikligi-teklifi-imzaya-acildi--1064104458.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi imzaya açıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi imzaya açıldı
Bakan Bozdağ, anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T22:03+0300
2022-12-02T22:03+0300
politika
adalet bakanı
bekir bozdağ
anayasa değişikliği
imza
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061824105_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cdd38950e4c25909a3375fdfdaf44e78.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMM'de imzaya açıldı. Hayırlı olsun. Mecliste grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren, aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine 'Kabul' oyu vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.Kanun teklifinin, milletvekillerinin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclis'te kabul edileceğini umut ettiğini belirten Bozdağ, "Gelin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221128/alti-parti-anayasa-degisiklik-teklifini-acikliyor-1063912235.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061824105_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3a5f3ad91c3df69958c724452ae7a4cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adalet bakanı, bekir bozdağ, anayasa değişikliği, imza, tbmm
adalet bakanı, bekir bozdağ, anayasa değişikliği, imza, tbmm

Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi imzaya açıldı

22:03 02.12.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW720485Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW720485
Abone olTelegram
Bakan Bozdağ, anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMM'de imzaya açıldı. Hayırlı olsun. Mecliste grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren, aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine 'Kabul' oyu vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.
Kanun teklifinin, milletvekillerinin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclis'te kabul edileceğini umut ettiğini belirten Bozdağ, "Gelin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım" açıklamasını yaptı.
Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu Anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
POLİTİKA
Altılı masa, Anayasa değişiklik teklifini açıkladı
28 Kasım, 11:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала