https://sputniknews.com.tr/20221202/adalet-bakani-bozdag-anayasa-degisikligi-teklifi-imzaya-acildi--1064104458.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi imzaya açıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi imzaya açıldı
Bakan Bozdağ, anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T22:03+0300
2022-12-02T22:03+0300
2022-12-02T22:03+0300
politika
adalet bakanı
bekir bozdağ
anayasa değişikliği
imza
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061824105_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cdd38950e4c25909a3375fdfdaf44e78.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMM'de imzaya açıldı. Hayırlı olsun. Mecliste grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren, aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine 'Kabul' oyu vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.Kanun teklifinin, milletvekillerinin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclis'te kabul edileceğini umut ettiğini belirten Bozdağ, "Gelin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221128/alti-parti-anayasa-degisiklik-teklifini-acikliyor-1063912235.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061824105_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3a5f3ad91c3df69958c724452ae7a4cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adalet bakanı, bekir bozdağ, anayasa değişikliği, imza, tbmm
adalet bakanı, bekir bozdağ, anayasa değişikliği, imza, tbmm
Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi imzaya açıldı
Abone ol
Bakan Bozdağ, anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMM'de imzaya açıldı. Hayırlı olsun. Mecliste grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren, aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine 'Kabul' oyu vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.
Kanun teklifinin, milletvekillerinin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclis'te kabul edileceğini umut ettiğini belirten Bozdağ, "Gelin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım" açıklamasını yaptı.