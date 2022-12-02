https://sputniknews.com.tr/20221202/adalet-bakani-bozdag-anayasa-degisikligi-teklifi-imzaya-acildi--1064104458.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi imzaya açıldı

Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifi imzaya açıldı

Bakan Bozdağ, anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T22:03+0300

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politika

adalet bakanı

bekir bozdağ

anayasa değişikliği

imza

tbmm

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önümüzdeki hafta sunulacak. Teklif, TBMM'de imzaya açıldı. Hayırlı olsun. Mecliste grubu ve üyesi bulunan siyasi partilerimizi ve her bir milletvekilimizi, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için anayasal güvence getiren, aileyi, neslimizi ve geleceğimizi koruyan hükümleri içeren kanun teklifine 'Kabul' oyu vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.Kanun teklifinin, milletvekillerinin kahir ekseriyetinin vereceği destekle Meclis'te kabul edileceğini umut ettiğini belirten Bozdağ, "Gelin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmenin onurunu birlikte yaşayalım" açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221128/alti-parti-anayasa-degisiklik-teklifini-acikliyor-1063912235.html

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adalet bakanı, bekir bozdağ, anayasa değişikliği, imza, tbmm