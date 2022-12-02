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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/ab-deniz-yoluyla-tedarik-edilen-rus-petrolune-tavan-fiyat-duzenlenebilir-olacak-1064106157.html
AB: Deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne tavan fiyat düzenlenebilir olacak
AB: Deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne tavan fiyat düzenlenebilir olacak
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı, deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne tavan... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T23:01+0300
2022-12-02T23:01+0300
avrupa'da enerji krizi
ab
petrol
rusya
ursula von der leyen
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Ursula von der Leyen, “Bugün Avrupa Birliği, G7 ve diğer uluslararası partnerler Rusya’dan deniz petrolüne küresel fiyat tavanı uygulama konusunda anlaştı. Fiyat düzenlenebilir olacak” ifadesini kullandı.Uygulamanın, pazardaki gelişmelere tepki verme fırsatını sağlayacağını anlatan Avrupa Komisyonu Başkanı, AB ülkelerinde 5 Aralık’tan itibaren, deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne yasağın yürürlüğe gireceğini anımsatarak, “Ancak, kalkınmakta olan ülkelerin Rus ham petrolüne sınırlı fiyatlarla erişmeye devam etmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.Tavan fiyatın üç amaç taşıdığını belirten von der Leyen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlki, yaptırımlarımızın etkisini artırıyor. İkincisi, Rusya’nın gelirlerini azaltacak. Üçüncüsü, küresel enerji piyasalarını dengeleyecek, çünkü AB operatörlerinin bir miktar Rus petrolünü, limitin altında satıldığında, üçüncü ülkelere satmasını ve nakletmesini sağlayacak. Böylelikle bu tavan fiyat, doğrudan gelişmekte olan ekonomilere fayda sağlayacak.”
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ab, petrol, rusya, ursula von der leyen
ab, petrol, rusya, ursula von der leyen

AB: Deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne tavan fiyat düzenlenebilir olacak

23:01 02.12.2022
© Sputnik / Родион Прока / Multimedya arşivine gidin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı, deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne tavan fiyatın düzenlenebilir olacağını belirtti.
Ursula von der Leyen, “Bugün Avrupa Birliği, G7 ve diğer uluslararası partnerler Rusya’dan deniz petrolüne küresel fiyat tavanı uygulama konusunda anlaştı. Fiyat düzenlenebilir olacak” ifadesini kullandı.
Uygulamanın, pazardaki gelişmelere tepki verme fırsatını sağlayacağını anlatan Avrupa Komisyonu Başkanı, AB ülkelerinde 5 Aralık’tan itibaren, deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne yasağın yürürlüğe gireceğini anımsatarak, “Ancak, kalkınmakta olan ülkelerin Rus ham petrolüne sınırlı fiyatlarla erişmeye devam etmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.
Tavan fiyatın üç amaç taşıdığını belirten von der Leyen, sözlerini şöyle sürdürdü:


İlki, yaptırımlarımızın etkisini artırıyor. İkincisi, Rusya’nın gelirlerini azaltacak. Üçüncüsü, küresel enerji piyasalarını dengeleyecek, çünkü AB operatörlerinin bir miktar Rus petrolünü, limitin altında satıldığında, üçüncü ülkelere satmasını ve nakletmesini sağlayacak. Böylelikle bu tavan fiyat, doğrudan gelişmekte olan ekonomilere fayda sağlayacak.”
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