https://sputniknews.com.tr/20221202/ab-deniz-yoluyla-tedarik-edilen-rus-petrolune-tavan-fiyat-duzenlenebilir-olacak-1064106157.html

AB: Deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne tavan fiyat düzenlenebilir olacak

AB: Deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne tavan fiyat düzenlenebilir olacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı, deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne tavan... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T23:01+0300

2022-12-02T23:01+0300

2022-12-02T23:01+0300

avrupa'da enerji krizi

ab

petrol

rusya

ursula von der leyen

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Ursula von der Leyen, “Bugün Avrupa Birliği, G7 ve diğer uluslararası partnerler Rusya’dan deniz petrolüne küresel fiyat tavanı uygulama konusunda anlaştı. Fiyat düzenlenebilir olacak” ifadesini kullandı.Uygulamanın, pazardaki gelişmelere tepki verme fırsatını sağlayacağını anlatan Avrupa Komisyonu Başkanı, AB ülkelerinde 5 Aralık’tan itibaren, deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne yasağın yürürlüğe gireceğini anımsatarak, “Ancak, kalkınmakta olan ülkelerin Rus ham petrolüne sınırlı fiyatlarla erişmeye devam etmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.Tavan fiyatın üç amaç taşıdığını belirten von der Leyen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlki, yaptırımlarımızın etkisini artırıyor. İkincisi, Rusya’nın gelirlerini azaltacak. Üçüncüsü, küresel enerji piyasalarını dengeleyecek, çünkü AB operatörlerinin bir miktar Rus petrolünü, limitin altında satıldığında, üçüncü ülkelere satmasını ve nakletmesini sağlayacak. Böylelikle bu tavan fiyat, doğrudan gelişmekte olan ekonomilere fayda sağlayacak.”

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