Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221201/yilin-son-mgk-toplantisi-bugun-yapilacak-1064034872.html
Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak
Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son toplantısını yapacak. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T09:31+0300
2022-12-01T09:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
isveç
finlandiya
terörle mücadele
doğu akdeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061732855_0:151:3102:1896_1920x0_80_0_0_d5e41d10f7908c0cb3d5c3ce89c3e227.jpg
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç operasyonlarında gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor.Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin de ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantıda ele alınacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221130/disisleri-bakani-cavusoglu-isvec-ve-finlandiyadan-somut-adimlar-bekliyoruz-1064001897.html
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061732855_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_80e96c5d425aa9e4cec96841131fda1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), isveç, finlandiya, terörle mücadele, doğu akdeniz
recep tayyip erdoğan, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), isveç, finlandiya, terörle mücadele, doğu akdeniz

Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak

09:31 01.12.2022
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-
Abone olTelegram
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son toplantısını yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.
Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç operasyonlarında gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.
Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.
Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor.
Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin de ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantıda ele alınacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz
Dün, 14:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала