https://sputniknews.com.tr/20221201/yilin-son-mgk-toplantisi-bugun-yapilacak-1064034872.html

Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak

Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son toplantısını yapacak. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T09:31+0300

2022-12-01T09:31+0300

2022-12-01T09:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

isveç

finlandiya

terörle mücadele

doğu akdeniz

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç operasyonlarında gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor.Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin de ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantıda ele alınacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221130/disisleri-bakani-cavusoglu-isvec-ve-finlandiyadan-somut-adimlar-bekliyoruz-1064001897.html

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recep tayyip erdoğan, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), isveç, finlandiya, terörle mücadele, doğu akdeniz