https://sputniknews.com.tr/20221201/spk-baskani-gonul-sirket-sahiplerinin-hisselerin-fiyatlariyla-ilgili-konusmasina-sicak-bakmiyoruz-1064059608.html

SPK Başkanı Gönül: Şirket sahiplerinin hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmıyoruz

SPK Başkanı Gönül: Şirket sahiplerinin hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmıyoruz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T16:39+0300

2022-12-01T16:39+0300

2022-12-01T16:39+0300

ekonomi

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

hisse

arz

talep

piyasa

manipülasyon

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Sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, orta vadeyi de kapsayan düzenlemeler üzerinde çalışmaların olduğu söyledi.Gönül, bu konuda Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile çalıştıklarını ifade etti.Düzenlemeleri yaparken her zaman paydaşlarının iyi niyetli olduklarını varsaymaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir taraftan da kötü niyetlilerin üzerine gitmek ve onları engellemek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.Düzenlemelerinin hiçbir zaman durmayacağını belirten Gönül, şunları kaydetti:'Yeni yatırımcıların finansal okur yazar olmalarını istiyoruz'SPK Başkanı Gönül, şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin hisse fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerine de değinerek, şunları söyledi:Gönül, halka arz başvurularının güçlü şekilde devam ettiğini ve gelecek yıl halka arz başvurularının artacağını düşündüklerini söyledi.Halka arzda elektronik başvuru sistemini hayata geçirerek şirketlerin işlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Gönül, "Halka arzlarla ilgili olarak sanayinin yoğunlaştığı illere teveccüh göstererek, onlara daha fazla ulaşım sağlayarak şirketlere sermaye piyasalarını anlatıyoruz." diye konuştu.Gönül, yeni yatırımcılarla birlikte finansal okuryazarlığın gelişmesi için attıkları adımları da hızlandırdıklarından bahsetti.Finansal okur yazarlığı artırmak için finansal okuryazarlık akademisi şeklinde bir çalışmaları olduğunu anlatan Gönül, "Çok yakında bir sertifikasyon süreci başlatacağız. Özellikle yeni yatırımcıların finansal okuryazar olarak pay piyasasında yatırımcı olmalarını istiyoruz." dedi.Gönül, sosyal medyadan yapılan manipülasyonlarla ilgili kanun önerileri ve çalışmalarının da olduğunu bildirdi.'Dikkati çeken her hisse hareketini takip ediyoruz'SPK Başkanı Gönül, piyasalardaki hareketi yakından takip ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Gönül, bazı hisselerin dikkati çeken performanslarına da değinerek, "Biz fiyata karışmayız, bizim için fiyat önemli değildir. Bu fiyatın gerçekleşmesi gerçek mi, arz-talep yönlü mü gerçekleşmiş, yoksa arkada başka işler mi dönmüş, suni piyasa mı oluşturulmuş, manipülasyon mu yapılmış, biz ona bakarız." ifadelerini kullandı.

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), hisse, arz, talep, piyasa, manipülasyon