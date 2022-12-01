https://sputniknews.com.tr/20221201/merkez-bankasi-acik-bankacilik-sistemini-kullanima-acti-1064054264.html

Merkez Bankası Açık Bankacılık Sistemi'ni kullanıma açtı

Merkez Bankası Açık Bankacılık Sistemi'ni kullanıma açtı

Finansal hizmet kullanıcıları hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebilecek. Altı banka GEÇİT üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T12:06+0300

2022-12-01T12:06+0300

2022-12-01T15:10+0300

ekonomi

merkez bankası

türk lirası

banka

bkm

bankalararası kart merkezi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Bankacılık hizmetlerini kullanıma açtığını duyurdu.TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, liralaşma stratejisinin dijital ekonomi yol haritasının önemli bir bileşeni olan ödemeler alanı Açık Bankacılık hizmetlerinin kullanıma açıldığı bildirildi.Bankalar, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık işlemleri sunulmasını sağlayan ‘Açık Bankacılık Geçidi’ (GEÇİT) altyapısı üzerinden hizmet vermeye başlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:Finansal hizmet kullanıcıları bankaları tek noktadan yönetecekAçıklamada, düzenleme çalışmalarına paralel olarak ÖHVPS uygulama stratejisi ile detaylı teknik ve operasyonel gerekliliklerin belirlenmesi amacıyla dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin de incelenerek TCMB ve BKM iş birliği ile çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.Söz konusu çalışmalar sonucunda ülke koşulları ve ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulduğunun aktarıldığı açıklamada, paydaşların hızlı entegrasyonunun sağlandığı düşük maliyetli, verimli ve etkin ödeme hizmetleri veri paylaşım servisleri deneyimi için ortak bir platformun tasarlandığına vurgu yapıldı.Açıklamada, "Bu doğrultuda finansal hizmet kullanıcılarının birbirinden farklı ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdindeki hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebileceği ve ödeme emirlerini verebileceği güvenli, verimli, etkin, düşük maliyetli ve yenilikçi iş modellerinin oluşmasına fırsat tanıyan ‘‘GEÇİT’ altyapısı tesis edilmiştir. BKM tarafından tamamen kurum içi beşeri ve teknik kaynaklar ile geliştirilip sunulan GEÇİT, ortak ÖHVPS altyapısı olarak konumlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.5 banka hizmet vermeye başladıBugün itibarıyla, testlerini ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış olan altı banka GEÇİT üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başladı.Aynı zamanda, ÖHVPS Çalışma Grubu'nun gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ÖHVPS için teknik ve operasyonel gereksinimlerin belirlendiği ÖHVSP API İlke ve Kuralları (API Standardı) belgesi hazırlanarak kamuya açık bir şekilde bankanın internet sayfasında yayınlandı.Açıklamada şunlar kaydedildi:

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merkez bankası, türk lirası, banka, bkm, bankalararası kart merkezi