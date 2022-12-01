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https://sputniknews.com.tr/20221201/otomobilin-motoru-stop-etti-diye-ceza-yedi-turkiyede-tekim-3-gundur-bu-cezaya-guluyoruz-1064038505.html
Otomobilin motoru stop etti diye ceza yedi: 'Türkiye'de tekim, 3 gündür bu cezaya gülüyoruz'
Otomobilin motoru stop etti diye ceza yedi: 'Türkiye'de tekim, 3 gündür bu cezaya gülüyoruz'
Samsun’da start-stop özellikli arabası trafik ışıklarında stop eden bir vatandaşa fahri trafik müfettişi tarafından ceza kesildi. Ödediği cezaya mahkeme... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T11:45+0300
2022-12-01T11:45+0300
yaşam
trafik
trafik cezası
fahri trafik müfettişi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde pazarlamacı olarak çalışan Ersel Sezgin (30), kiraladığı araç ile kırmızı ışıkta bekledi. O sırada otomobilin start-stop özelliği devreye girince araç stop etti. Bu sırada çevrede olan bir fahri trafik müfettişi Ersel Sezgin’e, “Kavşakta aracın motorunu durdurmak” suçundan trafik cezası yazdı. Ceza yediğini eve gelen tutanak ile öğrenen Sezgin, cezayı ödeyip karara itiraz etti.'Ceza nedenini görünce güldüm'Cezayı ödemeye gittiğinde yetkililerin de kendisine güldüğünü ifade eden Ersel Sezgin, “Aracımla kavşakta ışıkların orada durdum. Arabamda start-stop özelliği olduğu için de ışıklarda durunca araç otomatik olarak stop etti. Stop ettiğinde tekrar çalıştığı için benim arkamdan evime trafik cezası geliyor. O yüzden şu anda şaşkınlık içerisindeyim. İlk önce öğrendiğimde güldüm ve emniyet memurlarına söylediğimde onlar da aynı tepkiyi verdiler. Trafik cezasının iptali için adliyeye gidip şikayetçi oldum. Toplam 196 lira ceza kestiler ama erken ödeme olduğu için 149 lira ile ceza ücretini ödemiş oldum” dedi.'Kavşakta motor stop ettiği için ceza yemişim'Aracın özelliği nedeniyle ceza yediğinin altını çizen Sezgin, “Ceza maddesinde ‘kavşakta motoru durdurmak’ yazıyor. Hiçbir şey sormadan direkt evime ceza gönderilmiş. Aracın yakıtı da bitmiş olabilir, bozulmuş da olabilir. Bunun için ceza yazılmasının çok saçma olduğunu söyleyenler oldu. Sürekli kullandığım bir kavşak ve benden başka bir sürü araba vardı. Arkamdan gelen tek bir ceza var başka da bir şey yok. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Bu şekilde haksız yere yazılan birçok ceza var. Etrafımdan da aynı şekilde bunun gibi birçok hatalı ceza olayları duyuyorum. Milyonlarca kişide olduğu gibi benim arabamda da start-stop özelliği var ve bundan dolayı ceza yemek sadece komik geliyor. Sadece gereğinin yapılmasını, haksız cezaların uygulanmamasını istiyoruz” diye konuştu.Ersel Sezgin, kendisine yazılan cezanın iptal edilmesi için Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/2023-yili-trafik-cezasi-ucretleri-belli-oldu-1063064977.html
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trafik, trafik cezası, fahri trafik müfettişi
trafik, trafik cezası, fahri trafik müfettişi

Otomobilin motoru stop etti diye ceza yedi: 'Türkiye'de tekim, 3 gündür bu cezaya gülüyoruz'

11:45 01.12.2022
© İHA / CEM GÜNGÖRMÜŞ - ERDİ DEMİRTrafik cezası yedi
Trafik cezası yedi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA / CEM GÜNGÖRMÜŞ - ERDİ DEMİR
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Samsun’da start-stop özellikli arabası trafik ışıklarında stop eden bir vatandaşa fahri trafik müfettişi tarafından ceza kesildi. Ödediği cezaya mahkeme yoluyla itiraz eden Sezgin, "Türkiye'de tekim, 3 gündür bu cezaya gülüyoruz" dedi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde pazarlamacı olarak çalışan Ersel Sezgin (30), kiraladığı araç ile kırmızı ışıkta bekledi. O sırada otomobilin start-stop özelliği devreye girince araç stop etti. Bu sırada çevrede olan bir fahri trafik müfettişi Ersel Sezgin’e, “Kavşakta aracın motorunu durdurmak” suçundan trafik cezası yazdı. Ceza yediğini eve gelen tutanak ile öğrenen Sezgin, cezayı ödeyip karara itiraz etti.

'Ceza nedenini görünce güldüm'

Cezayı ödemeye gittiğinde yetkililerin de kendisine güldüğünü ifade eden Ersel Sezgin, “Aracımla kavşakta ışıkların orada durdum. Arabamda start-stop özelliği olduğu için de ışıklarda durunca araç otomatik olarak stop etti. Stop ettiğinde tekrar çalıştığı için benim arkamdan evime trafik cezası geliyor. O yüzden şu anda şaşkınlık içerisindeyim. İlk önce öğrendiğimde güldüm ve emniyet memurlarına söylediğimde onlar da aynı tepkiyi verdiler. Trafik cezasının iptali için adliyeye gidip şikayetçi oldum. Toplam 196 lira ceza kestiler ama erken ödeme olduğu için 149 lira ile ceza ücretini ödemiş oldum” dedi.

'Kavşakta motor stop ettiği için ceza yemişim'

Aracın özelliği nedeniyle ceza yediğinin altını çizen Sezgin, “Ceza maddesinde ‘kavşakta motoru durdurmak’ yazıyor. Hiçbir şey sormadan direkt evime ceza gönderilmiş. Aracın yakıtı da bitmiş olabilir, bozulmuş da olabilir. Bunun için ceza yazılmasının çok saçma olduğunu söyleyenler oldu. Sürekli kullandığım bir kavşak ve benden başka bir sürü araba vardı. Arkamdan gelen tek bir ceza var başka da bir şey yok. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Bu şekilde haksız yere yazılan birçok ceza var. Etrafımdan da aynı şekilde bunun gibi birçok hatalı ceza olayları duyuyorum. Milyonlarca kişide olduğu gibi benim arabamda da start-stop özelliği var ve bundan dolayı ceza yemek sadece komik geliyor. Sadece gereğinin yapılmasını, haksız cezaların uygulanmamasını istiyoruz” diye konuştu.
Ersel Sezgin, kendisine yazılan cezanın iptal edilmesi için Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yaptı.
Trafik cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
EKONOMİ
2023 yılı trafik cezası ücretleri belli oldu
4 Kasım, 13:01
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