Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221201/netanyahu-israil-yahudilik-yasalarina-gore-yonetilmeyecek-kanun-ulkesi-olmaya-devam-edecegiz-1064031956.html
Netanyahu: İsrail Yahudilik yasalarına göre yönetilmeyecek, kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz
Netanyahu: İsrail Yahudilik yasalarına göre yönetilmeyecek, kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz
İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen sağcı Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu, koalisyonunda yer alacak aşırı sağcı partilerin etkisiyle İsrail'in... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T02:43+0300
2022-12-01T02:43+0300
dünya
benyamin netanyahu
israil
yahudilik
kanun
hükümet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058179087_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1dc33aaa61cdf8a7ca3b0b5ef1707fdd.jpg
Benyamin Netanyahu, ABD'li yazar Bari Weiss moderatörlüğündeki Common Sense isimli podcast yayınında, İsrail'de aşırı sağcı partilerle koalisyon müzakereleri, aşırı sağa yönelik endişeler ve hükümet programına ilişkin konuştu.Koalisyon müzakerelerinde fanatik, ayrımcı eylem ve görüşleriyle İsrail içinde de tartışmalı kabul edilen aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in taleplerine nasıl karşılık vereceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Netanyahu, "Hükümetin ana ya da hakim politikasını Likud Partisi ve açıkçası ben belirliyorum. Sanırım bu konuda mütevazıdan öte bir etkim var. İsrail, Talmud (Yahudilik) Yasalarına göre yönetilmeyecek... Kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Netanyahu, koalisyon pazarlıklarını yürüttüğü aşırı sağcı isimlerin geçmişte Yahudi üstünlükçü terör olaylarıyla ilişkisini değerlendirmesinde, "Kimse terörden kurtulamaz. Eğer ki bir Yahudiysen ve bir terör eylemi gerçekleştirirsen aynı şekilde cezalandırılırsın. Kimse gözünün yaşına bakmaz, suçun failine göre değil eylemin yargılanması gerekir" ifadelerini kullandı.'Savunma Bakanlığı kırmızı çizgi'Koalisyon pazarlıklarında aşırı sağcı müttefiki Smotrich'in Savunma Bakanlığı talebini yorumlayan Netanyahu, "Bu bir kırmızı çizgi. Savunma bizde (Likud) kalacak. Savunma sadece düşündüğünüz gibi bir başlık değil. Bu sadece gelen füzeleri engellemek anlamına gelmiyor. Bu çok kışkırtıcı olabilecek politikalara karar vermek demek. Bundan kaçınmaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Netanyahu, kurmaya hazırlandığı hükümetinin öncelikli hedeflerini 'kendilerini yok etmeye çalışan' İran tehdidine karşı koyma, 'Filistin-İsrail çatışması olmasa da Arap-İsrail çatışmasını sonlandıracak' diye gösterdiği Suudi Arabistan ile normalleşme, 'İsrail'i bir inovasyon ulusu yapma' şeklinde sıraladı.Hakkında yolsuzluk davaları devam eden Netanyahu, yargıda reforma ilişkin, "Yönetimin üç başında bir denge olmalı. Bu denge İsrail'de birçok biçimde kontrolsüz yargı gücüyle bozuluyor. Bunu düzeltmek demokrasiyi yok etmek değil korumaktır" ifadesini kullandı.'Trump bence bir hata yaptı'Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın antisemitik söylemleri gündeme gelen rapçi Kanye West ve yine Holokost inkarıyla tanınan beyaz üstünlükçü yorumcu Nick Fuentes ile akşam yemeği yemesi sorulan Netanyahu, bu buluşmanın 'Trump için bir hata olduğu' yanıtını verdi.Trump'ın İsrail için yaptıklarını savunan İsrailli siyasetçi, "Trump İsrail'in harika bir destekçisiydi ve İsrail için yaptıkları için eşsiz biçimde takdir içindeyim. Bence bir hata yaptı, umarım tekrar etmez" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221123/netanyahu-doneminde-israilin-ortadogu-ulkeleriyle-iliskileri---1063752550.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058179087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f28bd54aa4015d5c867d04d01268f3e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benyamin netanyahu, israil, yahudilik, kanun, hükümet
benyamin netanyahu, israil, yahudilik, kanun, hükümet

Netanyahu: İsrail Yahudilik yasalarına göre yönetilmeyecek, kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz

02:43 01.12.2022
© İHA / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA / ABIR SULTAN
Abone olTelegram
İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen sağcı Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu, koalisyonunda yer alacak aşırı sağcı partilerin etkisiyle İsrail'in 'Yahudilik yasalarıyla' yönetilmeyeceğini belirterek, "Kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz" dedi.
Benyamin Netanyahu, ABD'li yazar Bari Weiss moderatörlüğündeki Common Sense isimli podcast yayınında, İsrail'de aşırı sağcı partilerle koalisyon müzakereleri, aşırı sağa yönelik endişeler ve hükümet programına ilişkin konuştu.
Koalisyon müzakerelerinde fanatik, ayrımcı eylem ve görüşleriyle İsrail içinde de tartışmalı kabul edilen aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in taleplerine nasıl karşılık vereceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Netanyahu, "Hükümetin ana ya da hakim politikasını Likud Partisi ve açıkçası ben belirliyorum. Sanırım bu konuda mütevazıdan öte bir etkim var. İsrail, Talmud (Yahudilik) Yasalarına göre yönetilmeyecek... Kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Netanyahu, koalisyon pazarlıklarını yürüttüğü aşırı sağcı isimlerin geçmişte Yahudi üstünlükçü terör olaylarıyla ilişkisini değerlendirmesinde, "Kimse terörden kurtulamaz. Eğer ki bir Yahudiysen ve bir terör eylemi gerçekleştirirsen aynı şekilde cezalandırılırsın. Kimse gözünün yaşına bakmaz, suçun failine göre değil eylemin yargılanması gerekir" ifadelerini kullandı.

'Savunma Bakanlığı kırmızı çizgi'

Koalisyon pazarlıklarında aşırı sağcı müttefiki Smotrich'in Savunma Bakanlığı talebini yorumlayan Netanyahu, "Bu bir kırmızı çizgi. Savunma bizde (Likud) kalacak. Savunma sadece düşündüğünüz gibi bir başlık değil. Bu sadece gelen füzeleri engellemek anlamına gelmiyor. Bu çok kışkırtıcı olabilecek politikalara karar vermek demek. Bundan kaçınmaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu, kurmaya hazırlandığı hükümetinin öncelikli hedeflerini 'kendilerini yok etmeye çalışan' İran tehdidine karşı koyma, 'Filistin-İsrail çatışması olmasa da Arap-İsrail çatışmasını sonlandıracak' diye gösterdiği Suudi Arabistan ile normalleşme, 'İsrail'i bir inovasyon ulusu yapma' şeklinde sıraladı.
Hakkında yolsuzluk davaları devam eden Netanyahu, yargıda reforma ilişkin, "Yönetimin üç başında bir denge olmalı. Bu denge İsrail'de birçok biçimde kontrolsüz yargı gücüyle bozuluyor. Bunu düzeltmek demokrasiyi yok etmek değil korumaktır" ifadesini kullandı.

'Trump bence bir hata yaptı'

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın antisemitik söylemleri gündeme gelen rapçi Kanye West ve yine Holokost inkarıyla tanınan beyaz üstünlükçü yorumcu Nick Fuentes ile akşam yemeği yemesi sorulan Netanyahu, bu buluşmanın 'Trump için bir hata olduğu' yanıtını verdi.
Trump'ın İsrail için yaptıklarını savunan İsrailli siyasetçi, "Trump İsrail'in harika bir destekçisiydi ve İsrail için yaptıkları için eşsiz biçimde takdir içindeyim. Bence bir hata yaptı, umarım tekrar etmez" diye konuştu.
infografik Netanyahu ve Orta Doğu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
MULTİMEDYA
Netanyahu döneminde İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri
23 Kasım, 14:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала