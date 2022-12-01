https://sputniknews.com.tr/20221201/netanyahu-israil-yahudilik-yasalarina-gore-yonetilmeyecek-kanun-ulkesi-olmaya-devam-edecegiz-1064031956.html

Netanyahu: İsrail Yahudilik yasalarına göre yönetilmeyecek, kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz

Netanyahu: İsrail Yahudilik yasalarına göre yönetilmeyecek, kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen sağcı Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu, koalisyonunda yer alacak aşırı sağcı partilerin etkisiyle İsrail'in... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T02:43+0300

2022-12-01T02:43+0300

2022-12-01T02:43+0300

dünya

benyamin netanyahu

israil

yahudilik

kanun

hükümet

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Benyamin Netanyahu, ABD'li yazar Bari Weiss moderatörlüğündeki Common Sense isimli podcast yayınında, İsrail'de aşırı sağcı partilerle koalisyon müzakereleri, aşırı sağa yönelik endişeler ve hükümet programına ilişkin konuştu.Koalisyon müzakerelerinde fanatik, ayrımcı eylem ve görüşleriyle İsrail içinde de tartışmalı kabul edilen aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in taleplerine nasıl karşılık vereceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Netanyahu, "Hükümetin ana ya da hakim politikasını Likud Partisi ve açıkçası ben belirliyorum. Sanırım bu konuda mütevazıdan öte bir etkim var. İsrail, Talmud (Yahudilik) Yasalarına göre yönetilmeyecek... Kanun ülkesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Netanyahu, koalisyon pazarlıklarını yürüttüğü aşırı sağcı isimlerin geçmişte Yahudi üstünlükçü terör olaylarıyla ilişkisini değerlendirmesinde, "Kimse terörden kurtulamaz. Eğer ki bir Yahudiysen ve bir terör eylemi gerçekleştirirsen aynı şekilde cezalandırılırsın. Kimse gözünün yaşına bakmaz, suçun failine göre değil eylemin yargılanması gerekir" ifadelerini kullandı.'Savunma Bakanlığı kırmızı çizgi'Koalisyon pazarlıklarında aşırı sağcı müttefiki Smotrich'in Savunma Bakanlığı talebini yorumlayan Netanyahu, "Bu bir kırmızı çizgi. Savunma bizde (Likud) kalacak. Savunma sadece düşündüğünüz gibi bir başlık değil. Bu sadece gelen füzeleri engellemek anlamına gelmiyor. Bu çok kışkırtıcı olabilecek politikalara karar vermek demek. Bundan kaçınmaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Netanyahu, kurmaya hazırlandığı hükümetinin öncelikli hedeflerini 'kendilerini yok etmeye çalışan' İran tehdidine karşı koyma, 'Filistin-İsrail çatışması olmasa da Arap-İsrail çatışmasını sonlandıracak' diye gösterdiği Suudi Arabistan ile normalleşme, 'İsrail'i bir inovasyon ulusu yapma' şeklinde sıraladı.Hakkında yolsuzluk davaları devam eden Netanyahu, yargıda reforma ilişkin, "Yönetimin üç başında bir denge olmalı. Bu denge İsrail'de birçok biçimde kontrolsüz yargı gücüyle bozuluyor. Bunu düzeltmek demokrasiyi yok etmek değil korumaktır" ifadesini kullandı.'Trump bence bir hata yaptı'Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın antisemitik söylemleri gündeme gelen rapçi Kanye West ve yine Holokost inkarıyla tanınan beyaz üstünlükçü yorumcu Nick Fuentes ile akşam yemeği yemesi sorulan Netanyahu, bu buluşmanın 'Trump için bir hata olduğu' yanıtını verdi.Trump'ın İsrail için yaptıklarını savunan İsrailli siyasetçi, "Trump İsrail'in harika bir destekçisiydi ve İsrail için yaptıkları için eşsiz biçimde takdir içindeyim. Bence bir hata yaptı, umarım tekrar etmez" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221123/netanyahu-doneminde-israilin-ortadogu-ulkeleriyle-iliskileri---1063752550.html

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benyamin netanyahu, israil, yahudilik, kanun, hükümet