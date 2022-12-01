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https://sputniknews.com.tr/20221201/mhpden-bimin-yoneticisi-aykaca-yanit-siyaset-ve-piyasa-simsarlarina-aman-vermeyecegiz-1064067939.html
MHP'den BİM'in yöneticisi Aykaç'a yanıt: Siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz
MHP'den BİM'in yöneticisi Aykaç'a yanıt: Siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "FETÖ'ye bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
galip aykaç
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt verdi.Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili, "FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" sözüne atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), galip aykaç, bim
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), galip aykaç, bim

MHP'den BİM'in yöneticisi Aykaç'a yanıt: Siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz

21:10 01.12.2022
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "FETÖ'ye bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" diyen BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç'a yanıt verdi. Yalçın, "Fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt verdi.
Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış.
Yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları vatandaşın kanını emen asalaklar, bundan böyle MHP’yi karşılarında bulacaklar.
Uzunca bir süredir petrol fiyatları düşüşte iken, enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken, döviz kuru yatay seyir izlerken; halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin, artık amansız hasmıyız.
Fiyatlarla keyfî olarak oynayıp hayat pahalılığını körükleyen, akıllarınca halkı infiale ve kaosa sevk ederek iktidarı düşürme planları yapan, bitip tükenmek bilmeyen kazanma hırslarıyla fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz.
Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.
son)-Kirli ellerini cebimizden çekmeyen, Kırk Haramiler misali her köşe başını tutan, FETÖ’vari çıkar ortaklığı oluşturarak bize tuzak kurmaya yeltenen bazı süpermarketlerin spekülatör sahipleriyle yöneticilerine karşı aziz milletimizi uyanık olmaya davet ediyoruz.

Ne olmuştu?

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili, "FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" sözüne atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:
FETÖ Örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir."
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