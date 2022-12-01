https://sputniknews.com.tr/20221201/bim-icra-kurulu-uyesi-bre-ahlaksizlar-sizlere-bundan-sonra-sizin-tonunuzla-cevap-verecegim-1064040884.html

BİM İcra Kurulu Üyesi: Bre ahlaksızlar, sizlere bundan sonra sizin tonunuzla cevap vereceğim

BİM İcra Kurulu Üyesi: Bre ahlaksızlar, sizlere bundan sonra sizin tonunuzla cevap vereceğim

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç "1’alıp 3’e satıyorlar, 4’e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki, bu algı... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T12:46+0300

2022-12-01T12:46+0300

2022-12-01T12:47+0300

türkiye

devlet bahçeli

galip aykaç

bim

market

fahiş fiyat

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Perakende gıda sektöründen temsilcilerinin katıldığı '7.Private Label Zirvesi' kapsamında Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç konuşma gerçekleştirdi.Konuşmasında medyaya yönelik sektörel eleştirilerde bulunan Galip Aykaç, "Tüketici fiyat endeksi, TÜİK açıkladı bunu; yüzde 80.21, üretici fiyat endeksi yüzde 143.75, dokuzuncu ay, yüzde 83.45 tüketici, yüzde 151.50 üretici. Onuncu ay yüzde 85.51 tüketici yüzde 157.69 üretici fiyatı, soruyorum buradan. Acaba bu aradaki rakamlarımı biz mi yanlış okuyoruz? Bunun doğrusunu söyleyecek olan var mı? Gıda perakende sektörünün kar edenlerinin en yükseğinin ettiği kar yüzde 4'tür. Bu yüzde 4'ün tamamını da verseniz enflasyon aşağıya gelmez. İşte söylediğiniz yüzde 85, yüzde 80'e gelir. Bunu bile bile bire alıp üçe satıyorlar, bire alıp, dörde satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yoktur. Hala halka açık olan bizim gibi şirketlerin(BİM), bizim bir farkımız var. Bu farkımız masraf yapımızı başkalarından çok daha iyi kontrol etmemizden gelen bir farktır. Brüt kar marjımız 17.5. Yani 100'e aldığımız bir malı 117.5'e satıyoruz. Yahu nerede burada bire alıp üçe, üç kata satılan fiyat? Nerede öyle bir ürün?" ifadelerini kullandı.'Tüketici Hakları Derneği Başkanı'na mesaj attım'Konuşmasının devamında Aykaç, "Tüketici Hakları Derneği Başkanı televizyonda açıklama yapıyor, 'Halktan alıyorlar 100'e, satıyorlar 400'e' diyor. Kendisinin mail adresini buldum, ona mail attım ama hala cevabını alamadım. Dedim ki, 'bizi ikiyle üçle uğraştırma, öyle büyük kar marjlı yerler varsa söyle de biz de oralara yatırım yapalım' dedik. Bu gazetecileri himaye edenlere, onlara bu şekilde işlem yapın diyen, perde gerisinde bizi hedef gösterenlere, aslında sizi hedef gösterenlere diyorum ki: Bizim ülkeyi yönetenlerle bir sorunumuz yok. Bir sorunumuzun olmasına müsaade de etmeyeceğiz. Bunu buradan çok açık söylüyorum. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız. Bu temel taşını yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bu kriz bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu memlekete, bir binanın temel taşına bir kürekle harç, ben koyayım demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmaları yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzla cevap vereceğim bunu bilesiniz" diye konuştu.'FETÖ Örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var'Eleştirilerini sürdüren Aykaç, "Perakende işletmelerinin enflasyondan arındırılmış ve sadece nominal kar rakamlarına bakarak olumsuz yorum yapan maaşlı televizyon yorumcularına, bizleri terörist ilan edenlere bizlere vicdansız hatta kansız diyenlere ve bunları gazetede yayınlayarak ahlaksızca bizi çete ilan edenlere ve tabirimi maruz görün ama müsaadenizle, gazeteci müsveddelerine söyleyeceklerimiz var. Eğer doğruysa diyerek ülkenin değerlerine saldıranlara, ilan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara televizyonda, ağızlarından, salyalarını akıtarak küfredenlere, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri, yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları, halka dağıtırım diyecek kadar iş bilmez yöneticilere… Mağaza çalışanlarımıza, söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirtmeyiz diyen kanun, nizamı tanımayan yerel yöneticilere… Ziraattan haberi olmayan ve özellikle İstanbul Ziraat Odası Başkanı'na… FETÖ Örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221129/bahceli-turkiyenin-ne-zaman-kara-harekati-yapacaginin-ulu-orta-degerlendirilmesi-guvenlik-zaafidir-1063951400.html

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devlet bahçeli, galip aykaç, bim, market, fahiş fiyat