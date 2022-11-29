Bahçeli: Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının ulu orta değerlendirilmesi güvenlik zaafıdır

Dili olan, askerlik yapıp yapmadıkları belli olmayan sözde uzmanlar, geveze yorumcular, Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak diye konuşmaktadırlar. Deprem olur konuşurlar, hep aynı isimler, hep aynı maskaralıklar, gözümüzün için sokulmaktadır. Aslında potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmektir. Bunlardan bıktık, bilgisiz ciddiyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının yetkili olmayan kişiler tarafından ulu orta değerlendirmesi güvenlik zaafıdır.