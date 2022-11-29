https://sputniknews.com.tr/20221129/bahceli-turkiyenin-ne-zaman-kara-harekati-yapacaginin-ulu-orta-degerlendirilmesi-guvenlik-zaafidir-1063951400.html
Bahçeli: Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının ulu orta değerlendirilmesi güvenlik zaafıdır
Bahçeli: Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının ulu orta değerlendirilmesi güvenlik zaafıdır
Bahçeli, "Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının yetkili olmayan kişiler tarafından ulu orta değerlendirilmesi güvenlik zaafıdır" dedi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T10:56+0300
2022-11-29T10:56+0300
2022-11-29T10:56+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
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MHP lideri Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
Bahçeli: Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının ulu orta değerlendirilmesi güvenlik zaafıdır
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Bahçeli, "Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının yetkili olmayan kişiler tarafından ulu orta değerlendirilmesi güvenlik zaafıdır" dedi.
MHP lideri Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:
Başkaları günübirlik siyaset yapabilir ama biz öyle davranamayız.
Beyoğlu saldırısından sonra terör örgütüne kaçacak yer bırakılmadı. Türkiye 2023 yılında terör belasından kurtulacaktır. Son günlerde saldırılarda şehit olanlar, yüreğimize ateş düşürmüştür.
Dili olan, askerlik yapıp yapmadıkları belli olmayan sözde uzmanlar, geveze yorumcular, Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak diye konuşmaktadırlar. Deprem olur konuşurlar, hep aynı isimler, hep aynı maskaralıklar, gözümüzün için sokulmaktadır. Aslında potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmektir. Bunlardan bıktık, bilgisiz ciddiyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının yetkili olmayan kişiler tarafından ulu orta değerlendirmesi güvenlik zaafıdır.