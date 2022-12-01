https://sputniknews.com.tr/20221201/ilyas-salmana-beraat-karari-1064058635.html

İlyas Salman'a beraat kararı

İlyas Salman'a beraat kararı

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman beraat... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T16:25+0300

2022-12-01T16:25+0300

2022-12-01T16:25+0300

yaşam

ilyas salman

beraat

hapis istemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064058492_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5a88f7aa74e12d8901e6fdafa8c5713f.jpg

54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman katılmadı. Duruşmada İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.Duruşmada söz verilen İlyas Salman’ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi.Kararını açıklayan mahkeme, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman’ın beraatına karar verdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220913/ilyas-salmana-2-yila-kadar-hapis-istemi-1061129909.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilyas salman, beraat, hapis istemi