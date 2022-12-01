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İlyas Salman'a beraat kararı
İlyas Salman'a beraat kararı
Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman beraat... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T16:25+0300
2022-12-01T16:25+0300
yaşam
ilyas salman
beraat
hapis istemi
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54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman katılmadı. Duruşmada İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.Duruşmada söz verilen İlyas Salman’ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi.Kararını açıklayan mahkeme, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman’ın beraatına karar verdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ilyas-salmana-2-yila-kadar-hapis-istemi-1061129909.html
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ilyas salman, beraat, hapis istemi
ilyas salman, beraat, hapis istemi

İlyas Salman'a beraat kararı

16:25 01.12.2022
© DHAİlyas Salman
İlyas Salman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© DHA
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Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman beraat etti.
54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman katılmadı. Duruşmada İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.
Duruşmada söz verilen İlyas Salman’ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman’ın beraatına karar verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.
İlyas Salman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
TÜRKİYE
İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi
13 Eylül, 13:02
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