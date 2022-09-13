https://sputniknews.com.tr/20220913/ilyas-salmana-2-yila-kadar-hapis-istemi-1061129909.html

İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi

İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İlyas Salman'ın 2 yıla kadar hapis isteniyor. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T13:02+0300

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2022-09-13T13:02+0300

türkiye

ilyas salman

oyuncu

sinema

hapis

dava

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Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aktör İlyas Salman hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada ‘Akılsız halk’ şeklindeki söylemi nedeniyle Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti. İlyas Salman’ın avukatı mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.'Türk milletini alenen suçlama' iddiasıAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.'Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım'Oyuncu daha önce üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Sanat hayatın kendisi olmasa da hayatın kendisi gibi olduğunu düşünüyorum. Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halka hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştiren söz söyledim. Günümüzde açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insanlar vardır. Beni ceza vererek de el sallayarak da uğurlayabilirsiniz. Ben istediğim düzene kavuşsam bile o zaman da eleştirmeye, muhalif kişiliğime devam edeceğim. Çünkü güzelin de güzeli vardır" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220825/hikmet-karamana-kel-diyen-saniga-2-yila-kadar-hapis-istemi-1060370377.html

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ilyas salman, oyuncu, sinema, hapis, dava