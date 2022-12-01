https://sputniknews.com.tr/20221201/duzce-universitesinde-deprem-nedeniyle-sinavlar-1-hafta-ertelendi-1064070102.html

Düzce Üniversitesi'nde deprem nedeniyle sınavlar 1 hafta ertelendi

Düzce Üniversitesi'nde deprem nedeniyle sınavlar 1 hafta ertelendi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, kentte meydana gelen 6.0 şiddetindeki deprem nedeniyle vize sınavlarının bir hafta ertelendiğini bildirdi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

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düzce üniversitesi

sınav

deprem

ara

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DÜ'den yapılan açıklamaya göre, depremin ardından üniversite yerleşkesindeki binalarda meydana gelen sıva, kısmi asma tavan hasarlarının onarıldığı, eğitim-öğretim faaliyetlerine de 5 Aralık Pazartesi günü devam edileceği belirtildi.Sınavların öğrencilerin motivasyonlarının olumsuz etkilememesi için bir hafta ileriye alındığı kaydedilen açıklamada, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı ara sınav (vize) tarihleri 1 hafta daha ileri alınmış olup, 12-18 Aralık 2022 tarihinde örgün (yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için her zaman en önemli unsurdur" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221201/duzceye-gelen-destek-ekipleri-kaldiklari-yurtlarda-ogrencilere-not-birakti-1064042561.html

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