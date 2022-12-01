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https://sputniknews.com.tr/20221201/duzce-universitesinde-deprem-nedeniyle-sinavlar-1-hafta-ertelendi-1064070102.html
Düzce Üniversitesi'nde deprem nedeniyle sınavlar 1 hafta ertelendi
Düzce Üniversitesi'nde deprem nedeniyle sınavlar 1 hafta ertelendi
Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, kentte meydana gelen 6.0 şiddetindeki deprem nedeniyle vize sınavlarının bir hafta ertelendiğini bildirdi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T22:23+0300
2022-12-01T22:23+0300
türkiye
düzce
düzce üniversitesi
sınav
deprem
ara
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DÜ'den yapılan açıklamaya göre, depremin ardından üniversite yerleşkesindeki binalarda meydana gelen sıva, kısmi asma tavan hasarlarının onarıldığı, eğitim-öğretim faaliyetlerine de 5 Aralık Pazartesi günü devam edileceği belirtildi.Sınavların öğrencilerin motivasyonlarının olumsuz etkilememesi için bir hafta ileriye alındığı kaydedilen açıklamada, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı ara sınav (vize) tarihleri 1 hafta daha ileri alınmış olup, 12-18 Aralık 2022 tarihinde örgün (yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için her zaman en önemli unsurdur" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221201/duzceye-gelen-destek-ekipleri-kaldiklari-yurtlarda-ogrencilere-not-birakti-1064042561.html
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düzce, düzce üniversitesi, sınav, deprem, ara
düzce, düzce üniversitesi, sınav, deprem, ara

Düzce Üniversitesi'nde deprem nedeniyle sınavlar 1 hafta ertelendi

22:23 01.12.2022
© AADüzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, kentte meydana gelen 6.0 şiddetindeki deprem nedeniyle vize sınavlarının bir hafta ertelendiğini bildirdi.
Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, kentte meydana gelen 6.0 şiddetindeki deprem nedeniyle vize sınavlarının bir hafta ertelendiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AA
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Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, kentte meydana gelen 6.0 şiddetindeki deprem nedeniyle vize sınavlarının bir hafta ertelendiğini bildirdi.
'den yapılan açıklamaya göre, depremin ardından üniversite yerleşkesindeki binalarda meydana gelen sıva, kısmi asma tavan hasarlarının onarıldığı, eğitim-öğretim faaliyetlerine de 5 Aralık Pazartesi günü devam edileceği belirtildi.
Sınavların öğrencilerin motivasyonlarının olumsuz etkilememesi için bir hafta ileriye alındığı kaydedilen açıklamada, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı ara sınav (vize) tarihleri 1 hafta daha ileri alınmış olup, 12-18 Aralık 2022 tarihinde örgün (yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için her zaman en önemli unsurdur" ifadelerine yer verildi.
Düzce'ye gelen destek ekipleri kaldıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
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Düzce'ye giden destek ekipleri kaldıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı
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