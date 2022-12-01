https://sputniknews.com.tr/20221201/dunya-kupasi-almanya-ve-kosta-rikadan-veda-ispanya-ve-japonya-son-16da--1064073112.html

Dünya Kupası: Almanya ve Kosta Rika'dan veda, Japonya ve İspanya son 16'da

Dünya Kupası: Almanya ve Kosta Rika'dan veda, Japonya ve İspanya son 16'da

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda maçlar tamamlandı. İspanya'yı 2-1 yenen Japonya lider olarak rakibiyle birlikte son 16'ya yükselirken, Kosta Rika ve Almanya... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022-12-01T23:57+0300

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spor

dünya kupası

2022 dünya kupası

almanya

kosta rika

ispanya

japonya

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Almanya, E Grubu'ndaki 3. ve son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen grubu averajla 3. sırada tamamladı ve turnuvadan elendi.Gruptaki diğer maçta İspanya'yı 2-1 yenen Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.4 puanda kalan İspanya ise gol averajıyla grubu 2. sırada bitirdi ve son 16 biletini aldı.

almanya

kosta rika

ispanya

japonya

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dünya kupası, 2022 dünya kupası, almanya, kosta rika, ispanya, japonya