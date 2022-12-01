https://sputniknews.com.tr/20221201/denizlerdeki-balik-bollugu-tezgaha-yansidi-hamsi-fiyatlari-yari-yariya-dustu-1064035769.html

Denizlerdeki balık bolluğu tezgaha yansıdı: Hamsi fiyatları yarı yarıya düştü

Denizlerdeki balık bolluğu tezgaha yansıdı: Hamsi fiyatları yarı yarıya düştü

Denizlerde yaşanan palamut balığı bolluğunun ardından bu kez hamsi de denizlere akın etti. Geçtiğimiz hafta kilosu 80 liradan satışa sunulan hamsi bu hafta... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T09:52+0300

2022-12-01T09:52+0300

2022-12-01T09:52+0300

ekonomi

hamsi

fiyat

balık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064035592_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_be8993eb4c724739f29ec4703091280b.jpg

Denizlerde uzun süredir devam eden palamut bolluğunun yanına hamsi de eklendi. Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul’da hamsi balığının kilosu 80 liradan 40 liraya düştü. Fiyatların düşmesiyle balıkçı tezgahlarının yolunu tutan vatandaşlar, ucuzlayan hamsiye de ilgili gösterdi. Hamsi hem yağlı hem de lezzetli olması ise palamut balığıyla birlikte vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık türleri arasında yer aldı.Beylikdüzü’nde balıkçılık yapan Kenan Balcı, konu ile ilgili konuşarak “Dün palamut bolluğu vardı, bugün de hamsi bolluğu var. Fiyatı 80 liradan 40 liraya düştü. Halkımıza önerimiz, havaların soğumaya başlamasıyla bol bol balık yesinler. Özellikle palamut ve hamsiyi öneriyorum. Tüm balıkların mevsimi başlamıştır. Yumurtasını dökmüş ve yağını etine vermeye başlamış. Eylül ayından bu yana da devam ediyor. Tüm balıklar yağlandı ve lezzetlendi. Hangi balık türü ucuzsa o balık türünü tercih etsinler” dedi.'Tavuk etinden daha ucuz'Hamsi balığı satın alan Mervan Deli isimli vatandaş ise “Hamsinin fiyatı ucuzladı ve şu anda tavuk etinden daha ucuz. Şu anda zaten mevsimi. Biz de mevsimi geldiğinde alırız” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221122/bir-ton-hamsiyi-bedava-dagitti-saskinliga-ugrayanlar-ucret-odemek-istedi-1063713951.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hamsi, fiyat, balık