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Bir ton hamsiyi bedava dağıttı, uygulamaya şaşıranlar ücret ödemek istedi
Bir ton hamsiyi bedava dağıttı, uygulamaya şaşıranlar ücret ödemek istedi
Düzce'de bir balıkçı dün akşam saatlerinde bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttı. Hamsinin ücretsiz olduğunu görenler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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hamsi, düzce, фото, ücret, bedava
hamsi, düzce, фото, ücret, bedava

Bir ton hamsiyi bedava dağıttı, uygulamaya şaşıranlar ücret ödemek istedi

13:29 22.11.2022 (güncellendi: 13:32 22.11.2022)
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Düzce'de bir balıkçı dün akşam saatlerinde bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttı. Hamsinin ücretsiz olduğunu görenler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
© İHAKaradeniz'de hamsi bolluğu başladı. Son zamanlarda kilosu 110 liradan 15 liraya kadar düşen hamsi, yüz güldürmeye devam ediyor.
Bir ton hamsiyi bedava dağıttı, şaşkınlığa uğrayanlar para vermek istedi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Karadeniz'de hamsi bolluğu başladı. Son zamanlarda kilosu 110 liradan 15 liraya kadar düşen hamsi, yüz güldürmeye devam ediyor.
© İHADüzceli balıkçı Tuncay Kılıç da, yaşanan bolluğunun ardından bir ton hamsiyi ücretsiz şekilde dağıtma kararı aldı.
Bir ton hamsiyi bedava dağıttı, şaşkınlığa uğrayanlar para vermek istedi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç da, yaşanan bolluğunun ardından bir ton hamsiyi ücretsiz şekilde dağıtma kararı aldı.
© İHATezgah önüne konulan kasa kasa hamsiler ücretsiz dağıtıldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayanlardan bazıları ücret ödemek istedi.
Bir ton hamsiyi bedava dağıttı, şaşkınlığa uğrayanlar para vermek istedi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Tezgah önüne konulan kasa kasa hamsiler ücretsiz dağıtıldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayanlardan bazıları ücret ödemek istedi.
© İHAİlk defa böyle bir etkinlik gördüğünü söyleyen Hüseyin Çiftçi, "Allah razı olsun dağıtan arkadaştan. 50 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Deniz kenarında dağıtıldığını gördüm ama böyle balıkçının önünde dağıtıldığını ilk defa görüyorum" dedi.
Bir ton hamsiyi bedava dağıttı, şaşkınlığa uğrayanlar para vermek istedi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
İlk defa böyle bir etkinlik gördüğünü söyleyen Hüseyin Çiftçi, "Allah razı olsun dağıtan arkadaştan. 50 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Deniz kenarında dağıtıldığını gördüm ama böyle balıkçının önünde dağıtıldığını ilk defa görüyorum" dedi.
© İHABalıkçı Tuncay Kılıç ise "Halk olarak zor süreçten geçiyoruz. Biz de böyle bir şey yapmak istedik. Bugün bedavadan dağıtıyoruz. Vatandaşlar böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Bedava dağıttığımızı gören almaya geliyor. Para teklif ediyorlar, almıyoruz. Bugün hamsiyi bedava dağıtıyoruz. Bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttık. İnşallah ilerleyen süreçlerde peyderpey ücretsiz dağıtımlar yapacağız" diye konuştu.
Bir ton hamsiyi bedava dağıttı, şaşkınlığa uğrayanlar para vermek istedi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Balıkçı Tuncay Kılıç ise "Halk olarak zor süreçten geçiyoruz. Biz de böyle bir şey yapmak istedik. Bugün bedavadan dağıtıyoruz. Vatandaşlar böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Bedava dağıttığımızı gören almaya geliyor. Para teklif ediyorlar, almıyoruz. Bugün hamsiyi bedava dağıtıyoruz. Bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttık. İnşallah ilerleyen süreçlerde peyderpey ücretsiz dağıtımlar yapacağız" diye konuştu.
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