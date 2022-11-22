Bir ton hamsiyi bedava dağıttı, uygulamaya şaşıranlar ücret ödemek istedi

© İHA Balıkçı Tuncay Kılıç ise "Halk olarak zor süreçten geçiyoruz. Biz de böyle bir şey yapmak istedik. Bugün bedavadan dağıtıyoruz. Vatandaşlar böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Bedava dağıttığımızı gören almaya geliyor. Para teklif ediyorlar, almıyoruz. Bugün hamsiyi bedava dağıtıyoruz. Bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttık. İnşallah ilerleyen süreçlerde peyderpey ücretsiz dağıtımlar yapacağız" diye konuştu.