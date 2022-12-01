https://sputniknews.com.tr/20221201/botas-dogalgaz-abonelerini-dolandiriciliga-karsi-uyardi-1064039121.html
BOTAŞ, doğalgaz abonelerini dolandırıcılığa karşı uyardı
BOTAŞ, doğalgaz abonelerini dolandırıcılığa karşı uyardı
BOTAŞ, kendilerini özel şirket yetkilisi olarak tanıtarak BOTAŞ'tan uygun fiyata doğalgaz temin ederek bu gazı satabileceklerine yönelik söylemlerde... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T12:09+0300
2022-12-01T12:09+0300
2022-12-01T12:21+0300
türkiye
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
uyarı
ucuz
dolandırıcılık
doğalgaz
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Şirketten yapılan açıklamada, bazı şahıs veya şirketlerin Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve yetkilileri tarafından düzenlenmemiş sahte belgeler kullanmak suretiyle uygun fiyata doğalgaz tedarik edebilecekleri vaadiyle yurt içi ve dışında sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerine teşebbüs ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.Dolandırıcılık faaliyetleri dolayısıyla oluşacak mağduriyet ve zararlardan BOTAŞ'ın sorumlu olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, bu ve benzeri vaatlerle karşılaşılması halinde BOTAŞ ile irtibata geçilmesi, belgelerin sahte olduğunun teyidi ya da zarara uğranılması hallerinde adli makamlar nezdinde başvuruda bulunulması gerektiğine işaret edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221201/botas-acikladi-dogalgazda-aralik-tarifesi-degismedi-1064028432.html
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boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), uyarı, ucuz, dolandırıcılık, doğalgaz
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), uyarı, ucuz, dolandırıcılık, doğalgaz
BOTAŞ, doğalgaz abonelerini dolandırıcılığa karşı uyardı
12:09 01.12.2022 (güncellendi: 12:21 01.12.2022) Abone ol
BOTAŞ, kendilerini özel şirket yetkilisi olarak tanıtarak BOTAŞ'tan uygun fiyata doğalgaz temin ederek bu gazı satabileceklerine yönelik söylemlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, bazı şahıs veya şirketlerin Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve yetkilileri tarafından düzenlenmemiş sahte belgeler kullanmak suretiyle uygun fiyata doğalgaz tedarik edebilecekleri vaadiyle yurt içi ve dışında sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerine teşebbüs ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.
Dolandırıcılık faaliyetleri dolayısıyla oluşacak mağduriyet ve zararlardan BOTAŞ'ın sorumlu olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kendilerini özel bir şirketin yetkilisi olarak tanıtarak, kuruluşumuz tarafından kendilerine teklif edilen uygun fiyatta doğalgaz olduğu, bu doğalgazı satabilecekleri ve benzeri söylemlerde bulunan şahıslara itibar edilmemelidir. Anılan faaliyetlere konu evrak kuruluşumuz ve yetkilileri tarafından düzenlenmemiş olup sahte belgedeki imzalar da kuruluşumuz yetkililerine ait değildir. Şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını teminen Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması adına, Kuruluşumuz logosu, Kuruluşumuz ve yetkililerinin adı ve taklit edilen imzaları kullanılmak suretiyle düzenlenen sahte belgelerle uygun fiyata doğalgaz tedarik edebileceklerini söyleyerek menfaat talep eden kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemelidir."
Açıklamada, bu ve benzeri vaatlerle karşılaşılması halinde BOTAŞ ile irtibata geçilmesi, belgelerin sahte olduğunun teyidi ya da zarara uğranılması hallerinde adli makamlar nezdinde başvuruda bulunulması gerektiğine işaret edildi.