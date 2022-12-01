https://sputniknews.com.tr/20221201/botas-dogalgaz-abonelerini-dolandiriciliga-karsi-uyardi-1064039121.html

BOTAŞ, doğalgaz abonelerini dolandırıcılığa karşı uyardı

BOTAŞ, doğalgaz abonelerini dolandırıcılığa karşı uyardı

BOTAŞ, kendilerini özel şirket yetkilisi olarak tanıtarak BOTAŞ'tan uygun fiyata doğalgaz temin ederek bu gazı satabileceklerine yönelik söylemlerde... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T12:09+0300

2022-12-01T12:09+0300

2022-12-01T12:21+0300

türkiye

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

uyarı

ucuz

dolandırıcılık

doğalgaz

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Şirketten yapılan açıklamada, bazı şahıs veya şirketlerin Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve yetkilileri tarafından düzenlenmemiş sahte belgeler kullanmak suretiyle uygun fiyata doğalgaz tedarik edebilecekleri vaadiyle yurt içi ve dışında sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerine teşebbüs ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.Dolandırıcılık faaliyetleri dolayısıyla oluşacak mağduriyet ve zararlardan BOTAŞ'ın sorumlu olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, bu ve benzeri vaatlerle karşılaşılması halinde BOTAŞ ile irtibata geçilmesi, belgelerin sahte olduğunun teyidi ya da zarara uğranılması hallerinde adli makamlar nezdinde başvuruda bulunulması gerektiğine işaret edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221201/botas-acikladi-dogalgazda-aralik-tarifesi-degismedi-1064028432.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), uyarı, ucuz, dolandırıcılık, doğalgaz