https://sputniknews.com.tr/20221201/botas-acikladi-dogalgazda-aralik-tarifesi-degismedi-1064028432.html
BOTAŞ açıkladı: Doğalgazda aralık tarifesi değişmedi
BOTAŞ açıkladı: Doğalgazda aralık tarifesi değişmedi
Doğalgazda aralıkta geçerli olacak mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T00:02+0300
2022-12-01T00:02+0300
2022-12-01T00:04+0300
ekonomi
botaş
doğalgaz
tarife
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
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botaş, doğalgaz, tarife
BOTAŞ açıkladı: Doğalgazda aralık tarifesi değişmedi
00:02 01.12.2022 (güncellendi: 00:04 01.12.2022) Abone ol
Doğalgazda aralıkta geçerli olacak mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.