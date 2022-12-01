https://sputniknews.com.tr/20221201/bos-arazide-15-kedi-olusu-bulundu-1064032312.html

Boş arazide 15 kedi ölüsü bulundu

Boş arazide 15 kedi ölüsü bulundu

Edirne’de boş bir arsada yaklaşık 15 kedi ölü halde bulundu. Kedilerin ölüm sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T03:38+0300

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türkiye

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ölüm

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Edinilen bilgiye göre; olay, Edirne Talatpaşa Mahallesi Külhan Sokak’ta bulunan boş bir arazide yaşandı. Boş bir arazide çok sayıda kedinin cansız bedenini görenler ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kedilerin ölüm sebebini açıklığa kavuşturmak için incelemeler yaptı.Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, olayın takipçisi olduklarını söyledi.Kedi ölümleri nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirten Aydın, "Dernek olarak olayla ilgili olarak kurumlarla irtibat halindeyiz. Otopsi sonucunun ardından ölümlere neyin neden olduğu anlaşılacak. Hayvanlara karşı yapılan bir şey varsa dernek olarak yasal tüm haklarımızı kullanacağız. Konunun bir an önce aydınlığa kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.Kedilerin ölüm sebebinin bulunması için araştırmalar devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221128/konyadaki-olayli-hayvan-barinagi-icin-53-veteriner-hukuka-aykirilik-yok-raporu-vermis-1063943151.html

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