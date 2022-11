Konya’daki olaylı hayvan barınağı için 53 veteriner ‘hukuka aykırılık yok’ raporu vermiş

‘’Biz yıllardır belediye bakımevlerine girip çıkıyoruz ve bu olay Türkiye’de ilk kez olmuş bir şey değil, biz şu an bu olayı konuşurken bile başka bakımevlerinde pek çok hukuka aykırılık yaşanıyordur.. Bu olay ortaya çıkan bir olay olduğu için infial yarattı ama başka yerlerde bu tür olayların olmadığı anlamına gelmez. Burası örnek gösterilen, pilot bölge olarak gösterilen bir bakımeviydi. Şu an en azından kurumsal bazlı işbirliğine açıklar. Burayı düzenleme anlamında bir şeyler yapmak istediklerini söylüyorlar ve bu nedenle bu sinerjiyi de kaybetmek istemeyiz. İki gündür içeri girip her yeri gezip fotoğraf ve video çekebiliyoruz. Sorumlu olan iki işçi işten çıkartılmış ama sadece onlar değil seyirci kalan herkesin amirlerinin de dahil cezai işleme tabii tutulması gerekiyor.’’