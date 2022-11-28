Konya’daki olaylı hayvan barınağı için 53 veteriner ‘hukuka aykırılık yok’ raporu vermiş
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Konya'da belediyeye ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuş, gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı. Suç duyurusunda bulunan Avukat Tuğba Gürsoy, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında yaşananları anlattı.
Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy, "Dün akşam 53 veteriner hekimle buranın gezildiği ve buradan herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı, barınağın nizami ve düzgün olduğuna dair bir rapor düzenlendiği söylendi. Biz de hukuka aykırı bu raporu düzenleyen rapordaki bütün imzacılarla ilgili soruşturma başlatılması talebimizle birlikte şikayet dilekçemizi verdik’’ dedi.
İşte Avukat Tuğba Gürsoy’un söylediklerinden satırbaşları:
‘’Bu barınakta yaşananlar maalesef münferit bir olay değil. İki işçinin kasti eylemi var fakat civardaki hiç kimse duruma müdahale etmiyor. Yaşananlar bu barınağın olağan durumu haline gelmiş. Hiç kimse durumu garipsemiyor. Çekilen videonun alt kısmında boğma tasmasıyla sürüklenerek getirilen bir köpek var. videoda altta gözüken köpek için acımasızca muamele suçu işlenmiş, diğer köpek açısından da kasten öldürme suçu işlenmiş durumdadır. Olayı gerçekleştiren kişilerin tutukluluk halleri devam ediyor. Bugün suç duyurusunda bulunduk. Dün akşam doğa koruma milli parklar genel müdürlüğü tarafından 53 veteriner hekimle buranın gezildiği ve buradan herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı, barınağın nizami ve düzgün olduğuna dair bir rapor düzenlendiği söylendi. Biz dün bu barınağı 12 avukat meslektaşımla beraber gezdik. Yönetmeliğe çok ciddi aykırılıklar var ve buranın ruhsat iptaline kadar gidilmesi gerekiyor. Sadece bu olay özelinde konuşmak değil, aslında barınağın çok ciddi denetlenmeye ihtiyacı var. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığına başka bir suç duyurusunda daha bulunduk. Yeni bir dosya daha açıldı. Burada belediye kademesinden bütün yetkililer denetleme görevini ihmal eden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve dün akşam itibariyle hukuka aykırı raporu düzenleyen Doğa Koruma Milli Parklardaki 53 veteriner hekim ve rapordaki bütün imzacılarla ilgili de soruşturma başlatılması talebimizle birlikte şikayet dilekçemizi verdik.’’
'Yakın zamanda tahliye olurlar'
‘’Bu olayın cezası 6 aydan 4 yıla kadar. En üst sınırdan bile verilse neredeyse yatarı olmayacak bir durum. Tedbir halinde tutuklamanın da başka işlemlerde 6 aydan başlayan bir suçla ilgili olarak tutuklama kararı çoğunlukla verilemez ama burada kamu vicdanını etkileyen bir olay olduğu için tutuklama kararının verildiğini düşünüyoruz. Maalesef çok üzülerek söylüyorum ki bana kalırsa yakın zamanda bu kişiler tahliye olurlar.’’
'Burası örnek gösterilen bir bakımeviydi'
‘’Biz yıllardır belediye bakımevlerine girip çıkıyoruz ve bu olay Türkiye’de ilk kez olmuş bir şey değil, biz şu an bu olayı konuşurken bile başka bakımevlerinde pek çok hukuka aykırılık yaşanıyordur.. Bu olay ortaya çıkan bir olay olduğu için infial yarattı ama başka yerlerde bu tür olayların olmadığı anlamına gelmez. Burası örnek gösterilen, pilot bölge olarak gösterilen bir bakımeviydi. Şu an en azından kurumsal bazlı işbirliğine açıklar. Burayı düzenleme anlamında bir şeyler yapmak istediklerini söylüyorlar ve bu nedenle bu sinerjiyi de kaybetmek istemeyiz. İki gündür içeri girip her yeri gezip fotoğraf ve video çekebiliyoruz. Sorumlu olan iki işçi işten çıkartılmış ama sadece onlar değil seyirci kalan herkesin amirlerinin de dahil cezai işleme tabii tutulması gerekiyor.’’