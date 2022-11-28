Konya’daki olaylı hayvan barınağı için 53 veteriner ‘hukuka aykırılık yok’ raporu vermiş

‘’Bu barınakta yaşananlar maalesef münferit bir olay değil. İki işçinin kasti eylemi var fakat civardaki hiç kimse duruma müdahale etmiyor. Yaşananlar bu barınağın olağan durumu haline gelmiş. Hiç kimse durumu garipsemiyor. Çekilen videonun alt kısmında boğma tasmasıyla sürüklenerek getirilen bir köpek var. videoda altta gözüken köpek için acımasızca muamele suçu işlenmiş, diğer köpek açısından da kasten öldürme suçu işlenmiş durumdadır. Olayı gerçekleştiren kişilerin tutukluluk halleri devam ediyor. Bugün suç duyurusunda bulunduk. Dün akşam doğa koruma milli parklar genel müdürlüğü tarafından 53 veteriner hekimle buranın gezildiği ve buradan herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı, barınağın nizami ve düzgün olduğuna dair bir rapor düzenlendiği söylendi. Biz dün bu barınağı 12 avukat meslektaşımla beraber gezdik. Yönetmeliğe çok ciddi aykırılıklar var ve buranın ruhsat iptaline kadar gidilmesi gerekiyor. Sadece bu olay özelinde konuşmak değil, aslında barınağın çok ciddi denetlenmeye ihtiyacı var. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığına başka bir suç duyurusunda daha bulunduk. Yeni bir dosya daha açıldı. Burada belediye kademesinden bütün yetkililer denetleme görevini ihmal eden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve dün akşam itibariyle hukuka aykırı raporu düzenleyen Doğa Koruma Milli Parklardaki 53 veteriner hekim ve rapordaki bütün imzacılarla ilgili de soruşturma başlatılması talebimizle birlikte şikayet dilekçemizi verdik.’’