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https://sputniknews.com.tr/20221201/ahmet-hakan-biri-gaye-su-akyol-ve-menajer-takimina-buradan-ekmek-cikmaz-dese-iyi-olur-1064035309.html
Ahmet Hakan: Biri Gaye Su Akyol ve menajer takımına 'Buradan size ekmek çıkmaz' dese iyi olur
Ahmet Hakan: Biri Gaye Su Akyol ve menajer takımına 'Buradan size ekmek çıkmaz' dese iyi olur
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Financial Times gazetesinde Gaye Su Akyol'un haberinin yapılmasını değerlendirdi ve "Biri Gaye Su Akyol ve menajer... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T09:43+0300
2022-12-01T09:43+0300
yaşam
ahmet hakan
financial times
the financial times (ft)
gaye su akyol
şarkıcı
recep tayyip erdoğan
menajer
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Financial Times gazetesinde şarkıcı Gaye Su Akyol hakkında yapılan bir haberi tiye aldı.Financial Times gazetesi Akyol ile ilgiliyi yaptığı haberinde “Gaye Su Akyol, Erdoğan’ın en büyük kabusu” başlığı kullanılmış, eleştirilerin ardından başlığı değiştirmişti.Gündem olan olayı yorumlayan Ahmet Hakan, bugünkü köşesinin “Erdoğan: Gaye Su Akyol mu? O da kim?” başlıklı kısmında şu ifadeleri kullandı:
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ahmet hakan, financial times, the financial times (ft), gaye su akyol, şarkıcı, recep tayyip erdoğan, menajer
ahmet hakan, financial times, the financial times (ft), gaye su akyol, şarkıcı, recep tayyip erdoğan, menajer

Ahmet Hakan: Biri Gaye Su Akyol ve menajer takımına 'Buradan size ekmek çıkmaz' dese iyi olur

09:43 01.12.2022
© Fotoğraf : TwitterAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Financial Times gazetesinde Gaye Su Akyol'un haberinin yapılmasını değerlendirdi ve "Biri Gaye Su Akyol ve menajer takımına 'Buradan ekmek çıkmaz' dese iyi olur" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Financial Times gazetesinde şarkıcı Gaye Su Akyol hakkında yapılan bir haberi tiye aldı.
Financial Times gazetesi Akyol ile ilgiliyi yaptığı haberinde “Gaye Su Akyol, Erdoğan’ın en büyük kabusu” başlığı kullanılmış, eleştirilerin ardından başlığı değiştirmişti.
Gündem olan olayı yorumlayan Ahmet Hakan, bugünkü köşesinin “Erdoğan: Gaye Su Akyol mu? O da kim?” başlıklı kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’den, Türkiye’nin dinamiklerinden, Türkiye’nin kültürel yapısından habersiz olan bir yurtdışı yayın organı, uzun bir analiz yayınlamış. Gaye Su Akyol adlı sanatçı üzerine kurulan analizde şöyle denmiş: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük kâbusu: Gaye Su Akyol.” Hahahahaha! Hayatımda duyduğum en komik saptama. Gaye Su Akyol’dan o kadar habersizdir ki Erdoğan... Kendisine “Gaye Su Akyol” dendiğinde hemen uykuya dalar. Hem de mışıl mışıl. Biri Gaye Su Akyol ve menajer takımına “Size buradan ekmek çıkmaz, başka alanları zorlayın” dese iyi olur."

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