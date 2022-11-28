https://sputniknews.com.tr/20221128/ahmet-hakan-balkon-konusmasi-is-coming-1063910132.html
Ahmet Hakan: Balkon konuşması is coming
Ahmet Hakan: Balkon konuşması is coming
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li Engin Altay'ın açıklamasını köşesine taşıdı. Hakan, "'Winter is coming' diye bir şey var ya... Oradan ilham alarak... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T09:45+0300
2022-11-28T09:45+0300
2022-11-28T09:46+0300
politika
türkiye
hürriyet gazetesi
ahmet hakan
cumhuriyet halk partisi (chp)
engin altay
balkon konuşması
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Ahmet Hakan'ın "Balkon konuşması is coming" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221103/chp-grup-baskanvekili-altay-secime-7-ay-kala-anayasa-degisikligi-bir-art-niyet-isidir-1063049304.html
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türkiye, hürriyet gazetesi, ahmet hakan, cumhuriyet halk partisi (chp), engin altay, balkon konuşması
türkiye, hürriyet gazetesi, ahmet hakan, cumhuriyet halk partisi (chp), engin altay, balkon konuşması
Ahmet Hakan: Balkon konuşması is coming
09:45 28.11.2022 (güncellendi: 09:46 28.11.2022) Abone ol
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li Engin Altay'ın açıklamasını köşesine taşıdı. Hakan, "'Winter is coming' diye bir şey var ya... Oradan ilham alarak söylüyorum: “Balkon konuşması is coming.' Yani balkon konuşması geliyor" dedi.