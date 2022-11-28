Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221128/ahmet-hakan-balkon-konusmasi-is-coming-1063910132.html
Ahmet Hakan: Balkon konuşması is coming
Ahmet Hakan: Balkon konuşması is coming
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li Engin Altay'ın açıklamasını köşesine taşıdı. Hakan, "'Winter is coming' diye bir şey var ya... Oradan ilham alarak... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T09:45+0300
2022-11-28T09:46+0300
politika
türkiye
hürriyet gazetesi
ahmet hakan
cumhuriyet halk partisi (chp)
engin altay
balkon konuşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103399/88/1033998834_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_da10da4f0a6122ec185d296f07dda8ea.jpg
Ahmet Hakan'ın "Balkon konuşması is coming" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221103/chp-grup-baskanvekili-altay-secime-7-ay-kala-anayasa-degisikligi-bir-art-niyet-isidir-1063049304.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103399/88/1033998834_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_de9df130dc003516ff0245becde903e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, hürriyet gazetesi, ahmet hakan, cumhuriyet halk partisi (chp), engin altay, balkon konuşması
türkiye, hürriyet gazetesi, ahmet hakan, cumhuriyet halk partisi (chp), engin altay, balkon konuşması

Ahmet Hakan: Balkon konuşması is coming

09:45 28.11.2022 (güncellendi: 09:46 28.11.2022)
© AA / Murat ÇetinmühürdarAK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© AA / Murat Çetinmühürdar
Abone olTelegram
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li Engin Altay'ın açıklamasını köşesine taşıdı. Hakan, "'Winter is coming' diye bir şey var ya... Oradan ilham alarak söylüyorum: “Balkon konuşması is coming.' Yani balkon konuşması geliyor" dedi.
Ahmet Hakan'ın "Balkon konuşması is coming" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
"CHP’li Engin Altay’ın açıklamasını duydunuz mu? Söylediği tam olarak şu: 'Erdoğan’ın karşısında herkesle seçim kazanılır. Kemal Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanılır. Bu kadar basit.' 'Winter is coming” diye bir şey var ya... Oradan ilham alarak söylüyorum: 'Balkon konuşması is coming.' Yani balkon konuşması geliyor. Üstelik döke saça geliyor."
Engin Altay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
TÜRKİYE
CHP Grup Başkanvekili Altay: Seçime 7 ay kala Anayasa değişikliği bir art niyet işidir
3 Kasım, 23:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала