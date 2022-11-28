Ahmet Hakan: Balkon konuşması is coming

"CHP’li Engin Altay’ın açıklamasını duydunuz mu? Söylediği tam olarak şu: 'Erdoğan’ın karşısında herkesle seçim kazanılır. Kemal Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanılır. Bu kadar basit.' 'Winter is coming” diye bir şey var ya... Oradan ilham alarak söylüyorum: 'Balkon konuşması is coming.' Yani balkon konuşması geliyor. Üstelik döke saça geliyor."