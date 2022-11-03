https://sputniknews.com.tr/20221103/chp-grup-baskanvekili-altay-secime-7-ay-kala-anayasa-degisikligi-bir-art-niyet-isidir-1063049304.html

CHP Grup Başkanvekili Altay: Seçime 7 ay kala Anayasa değişikliği bir art niyet işidir

CHP Grup Başkanvekili Altay: Seçime 7 ay kala Anayasa değişikliği bir art niyet işidir

CHP Grup Başkanvekili Altay, AK Parti heyetinin "sulandırılmış bir Anayasa teklifi" ile kendilerine geldiğini belirterek, "Seçime 7 ay kala Anayasa değişikliği... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T23:39+0300

2022-11-03T23:39+0300

2022-11-03T23:39+0300

türkiye

engin altay

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ak parti

başörtü

istanbul ticaret odası (ito)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği konusunda AK Parti heyeti ile görüştüklerini anımsattı.Kılık kıyafet özgürlüğüyle ilgili samimi bir kanun teklifini 4 Ekim'de verdiklerini dile getiren Altay, "AK Parti bunu kabul etseydi 10 Ekim'de bu yasalaşmış olurdu. Zaten fiilen ortadan kalkmış olmayan bir sorunla ilgili yasal bir teminat olurdu" diye konuştu.'Kadının özgürlüğünü istemek sana gollük bir pas oluyorsa, vay Türkiye'nin haline'Tekliflerinin, CHP'nin helalleşme vizyonunun bir parçası olduğunu, geçmişte yaşanmış kimi acılar, üzüntüler için böyle bir yasal düzenlemenin güzel olacağını düşündüklerini söyleyen Altay, şunları kaydetti:'Temel hak ve özgürlükler referandum konusu olamaz'Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci imza sahibi olduğu kanun teklifine destek verilmesini isteyerek, "İstiyorsan al onu, biraz revize et, üzerinden gidelim, derli toplu bir kanun teklifini Meclis'ten çıkaralım ve bu defteri kapatalım. Türkiye bu ayıptan kurtulsun" ifadesini kullandı.'Bay Kemal konuşuyor, nasırlarına basılmış gibi hop hop zıplıyorlar'Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına değinen Altay, "Bay Kemal konuşuyor, nasırlarına basılmış gibi hop hop zıplıyorlar" sözlerini sarf etti.Altay, "ibretlik bir suç duyurusu" ile karşı karşıya olduklarını, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasının da yapıldığını vurgulayarak, "2 hafta önce çıkan sansür yasası ilk ürününü verdi. Hayırlara vesile olsun. Şimdi bu halkı yanıltıcı bilgi oldu" değerlendirmesinde bulundu.'TÜİK, bir dava daha aç bana, sen hırsızsın'TÜİK'in bugün yıllık enflasyonu yüzde 85.5 olarak açıkladığını kaydeden Altay, kurumun, memurların düşük maaş artışı alması için enflasyonu düşük gösterdiğini söyledi. Engin Altay, "TÜİK, enflasyonu bilinçli olarak düşük göstermek suretiyle memurun ve emeklinin sofrasından ekmek çalmıştır, rızık çalmıştır. TÜİK, bir dava daha aç bana. Sen hırsızsın" dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre enflasyonun yüzde 108 olduğunu ifade eden Altay, TÜİK'e göre memurun yüzde 12, emeklinin yüzde 10.9, İTO'ya göre memurun yüzde 19, emeklinin ise 17.4 zam alacağını söyledi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "bulgur pilavı, ayran ve salatanın eskiden lüks yemek olduğunu ve şimdi kimsenin yüzüne bile bakmadığını söylediğini" aktaran Altay, "Ayıp, ayıp. Sayın Bakan, millet ucuz ekmek, ucuz şeker, ucuz sıvı yağ kuyruğunda görmüyor musun? Millet akşamlara kadar pazara gitmeyip akşam pazardan çürük domates topluyor, görmüyor musun? Allah'tan korkmuyor musunuz?" görüşünü paylaştı.Engin Altay, bir gazetecinin, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, grup toplantısında kullandığı "Cumhuriyet'in 100 yıllık yıkım süreci olduğu" ifadesine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bu cümlenin bütününe asla ve asla katılmamız mümkün değil. Cumhuriyet'e 'yıkım projesi' demek, Cumhuriyet'e en hafif tabirle saygısızlık, nankörlük olur diye düşünmek lazım" yanıtını verdi.

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engin altay, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ak parti, başörtü, istanbul ticaret odası (ito), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, enflasyon