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Nadir Kitap'a erişim engeli
Nadir Kitap'a erişim engeli
Türkiye’de yüzlerce sahafın internet üzerinden satış yaptığı çevrimiçi platform Nadir Kitap’ın internet sitesi erişime engellendi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T23:45+0300
2022-11-30T23:48+0300
türkiye
nadir kitap
kitap
çevrimiçi
kitapçı
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Sahaf ve kitapçıların online platformu Nadir Kitap’a erişim engeli getirildi.Erişim engellemesinin gerekçesi henüz açıklanmazken, Nadir Kitap’tan yapılan açıklamada, “30.11.2022 tarihinde, akşam saatlerinde web sitemize mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiştir. Tarafımıza henüz bir tebligat yapılmadığı için şu aşamada gerekçe hakkında bilgi sahibi değiliz” denildi.Açıklamanın devamında, “Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur” ifadesi kullanıldı.
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nadir kitap, kitap, çevrimiçi, kitapçı
nadir kitap, kitap, çevrimiçi, kitapçı

Nadir Kitap'a erişim engeli

23:45 30.11.2022 (güncellendi: 23:48 30.11.2022)
© AAerişim engeli
erişim engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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Türkiye’de yüzlerce sahafın internet üzerinden satış yaptığı çevrimiçi platform Nadir Kitap’ın internet sitesi erişime engellendi.
Sahaf ve kitapçıların online platformu Nadir Kitap’a erişim engeli getirildi.
Erişim engellemesinin gerekçesi henüz açıklanmazken, Nadir Kitap’tan yapılan açıklamada, “30.11.2022 tarihinde, akşam saatlerinde web sitemize mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiştir. Tarafımıza henüz bir tebligat yapılmadığı için şu aşamada gerekçe hakkında bilgi sahibi değiliz” denildi.
Açıklamanın devamında, “Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur” ifadesi kullanıldı.
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