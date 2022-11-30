https://sputniknews.com.tr/20221130/nadir-kitapa-erisim-engeli--1064028187.html
Nadir Kitap'a erişim engeli
Nadir Kitap'a erişim engeli
Türkiye’de yüzlerce sahafın internet üzerinden satış yaptığı çevrimiçi platform Nadir Kitap’ın internet sitesi erişime engellendi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T23:45+0300
2022-11-30T23:45+0300
2022-11-30T23:48+0300
türkiye
nadir kitap
kitap
çevrimiçi
kitapçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1064028043_0:41:716:444_1920x0_80_0_0_27cf8f428efbdf77b698c5f6ed5675c2.jpg
Sahaf ve kitapçıların online platformu Nadir Kitap’a erişim engeli getirildi.Erişim engellemesinin gerekçesi henüz açıklanmazken, Nadir Kitap’tan yapılan açıklamada, “30.11.2022 tarihinde, akşam saatlerinde web sitemize mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiştir. Tarafımıza henüz bir tebligat yapılmadığı için şu aşamada gerekçe hakkında bilgi sahibi değiliz” denildi.Açıklamanın devamında, “Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur” ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221129/jandarma-komutanliginin-basvurusu-uzerine-151-internet-sitesine-erisim-engellendi-1063974396.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1064028043_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_636543c2b6b5c3f8ffc005260219f641.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nadir kitap, kitap, çevrimiçi, kitapçı
nadir kitap, kitap, çevrimiçi, kitapçı
Nadir Kitap'a erişim engeli
23:45 30.11.2022 (güncellendi: 23:48 30.11.2022) Abone ol
Türkiye’de yüzlerce sahafın internet üzerinden satış yaptığı çevrimiçi platform Nadir Kitap’ın internet sitesi erişime engellendi.
Sahaf ve kitapçıların online platformu Nadir Kitap’a erişim engeli getirildi.
Erişim engellemesinin gerekçesi henüz açıklanmazken, Nadir Kitap’tan yapılan açıklamada, “30.11.2022 tarihinde, akşam saatlerinde web sitemize mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiştir. Tarafımıza henüz bir tebligat yapılmadığı için şu aşamada gerekçe hakkında bilgi sahibi değiliz” denildi.
Açıklamanın devamında, “Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur” ifadesi kullanıldı.