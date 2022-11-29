Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221129/jandarma-komutanliginin-basvurusu-uzerine-151-internet-sitesine-erisim-engellendi-1063974396.html
Jandarma Komutanlığı'nın başvurusu üzerine 151 internet sitesine erişim engellendi
Jandarma Komutanlığı'nın başvurusu üzerine 151 internet sitesine erişim engellendi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca incelenen 1047 sosyal medya ile internet sitesinden 151'i Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek engellendi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T18:23+0300
2022-11-29T18:36+0300
türkiye
jandarma
internet
internet dolandırıcılığı
internet sitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060427491_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bbb109ff69fcd0eea74974a8eb70a677.jpg
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18-24 Kasım'da icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 1047 sosyal medya ve URL adresi incelendi.Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 107 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 44 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellendi.Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Polatlı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık, Çubuk'ta banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve Mamak'ta sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 13 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. ​​​​​​​
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060427491_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f084bb87d2fd7b5c1833672e56ede984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jandarma, internet, internet dolandırıcılığı, internet sitesi
jandarma, internet, internet dolandırıcılığı, internet sitesi

Jandarma Komutanlığı'nın başvurusu üzerine 151 internet sitesine erişim engellendi

18:23 29.11.2022 (güncellendi: 18:36 29.11.2022)
© AAİnternet kullanım, tablet
İnternet kullanım, tablet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca incelenen 1047 sosyal medya ile internet sitesinden 151'i Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek engellendi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18-24 Kasım'da icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 1047 sosyal medya ve URL adresi incelendi.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 107 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 44 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellendi.
Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Polatlı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık, Çubuk'ta banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve Mamak'ta sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.
Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 13 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. ​​​​​​​
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала