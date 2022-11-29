https://sputniknews.com.tr/20221129/jandarma-komutanliginin-basvurusu-uzerine-151-internet-sitesine-erisim-engellendi-1063974396.html
Jandarma Komutanlığı'nın başvurusu üzerine 151 internet sitesine erişim engellendi
Jandarma Komutanlığı'nın başvurusu üzerine 151 internet sitesine erişim engellendi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca incelenen 1047 sosyal medya ile internet sitesinden 151'i Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek engellendi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T18:23+0300
2022-11-29T18:23+0300
2022-11-29T18:36+0300
türkiye
jandarma
internet
internet dolandırıcılığı
internet sitesi
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18-24 Kasım'da icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 1047 sosyal medya ve URL adresi incelendi.Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 107 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 44 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellendi.Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Polatlı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık, Çubuk'ta banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve Mamak'ta sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 13 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.
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jandarma, internet, internet dolandırıcılığı, internet sitesi
jandarma, internet, internet dolandırıcılığı, internet sitesi
Jandarma Komutanlığı'nın başvurusu üzerine 151 internet sitesine erişim engellendi
18:23 29.11.2022 (güncellendi: 18:36 29.11.2022) Abone ol
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca incelenen 1047 sosyal medya ile internet sitesinden 151'i Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek engellendi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18-24 Kasım'da icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 1047 sosyal medya ve URL adresi incelendi.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 107 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 44 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellendi.
Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Polatlı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık, Çubuk'ta banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve Mamak'ta sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.
Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 13 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.