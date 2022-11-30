https://sputniknews.com.tr/20221130/izmirde-goztepe-altay-macinda-cikan-olaylarla-ilgili-mahkemeye-sevk-edilen-19-kisi-tutuklandi-1064023057.html
İzmir'de Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarla ilgili mahkemeye sevk edilen 19 kişi tutuklandı
İzmir'de Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarla ilgili mahkemeye sevk edilen 19 kişi tutuklandı
İzmir'deki Göztepe-Altay derbisinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19'u tutuklandı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T20:20+0300
2022-11-30T20:20+0300
2022-11-30T20:26+0300
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son dakika, göztepe spor klübü, altay spor kulübü
son dakika, göztepe spor klübü, altay spor kulübü
İzmir'de Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarla ilgili mahkemeye sevk edilen 19 kişi tutuklandı
20:20 30.11.2022 (güncellendi: 20:26 30.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İzmir'deki Göztepe-Altay derbisinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19'u tutuklandı.