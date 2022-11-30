https://sputniknews.com.tr/20221130/izmirde-goztepe-altay-macinda-sahaya-isaret-fisegi-atanin-ifadesi-ortaya-cikti-hedef-gozetmedim-1064006959.html

İzmir'de Göztepe-Altay maçında sahaya işaret fişeği atanın ifadesi ortaya çıktı: 'Hedef gözetmedim'

İzmir'de Göztepe-Altay maçında sahaya işaret fişeği atanın ifadesi ortaya çıktı: 'Hedef gözetmedim'

İzmir'de Göztepe-Altay maçında tribüne işaret fişeği atan 23 yaşındaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, ''Hedef gözetmeden attım'' derken patlayıcı ve... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T15:11+0300

2022-11-30T15:11+0300

2022-11-30T15:11+0300

türkiye

göztepe

altay

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İzmir derbisinde istenmeyen olaylar futbolun önüne geçti.İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı.Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı.Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı.Her 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı.Büyüyen olaylar nedeniyle maç, tatil edildi ve soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında; sis bombası ve işaret fişeğinin statta görevli özel ambulans şoförleri A.K. ve H.G. tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi.Şoförlerin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi.'Rastgele attım'Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ağır yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi.4 şüphelinin, fişekleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı.Derbideki olaylarla ilgili gözaltı sayısı 28'e çıkarken işaret fişeğini ateşleyen Furkan E.'nin ifadesi ortaya çıktı.Furkan E.'nin "Pişmanım. Hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi.Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi.İfadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyen Aydın'ın "Bir anda kendimi kaybettim. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.Aydın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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