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https://sputniknews.com.tr/20221130/hollandada-kurtlarin-paintball-silahiyla-uzaklastirilmasi-karari-askiya-alindi-1064014204.html
Hollanda'da kurtların paintball silahıyla uzaklaştırılması kararı askıya alındı
Hollanda'da kurtların paintball silahıyla uzaklaştırılması kararı askıya alındı
Hollanda'nın Utrecht şehrindeki mahkeme, doğal parklardaki kurtların insanlara yaklaşmasını engellemek için Gelderland Bölge Yönetimi'nin paintball silahı... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T17:16+0300
2022-11-30T17:16+0300
yaşam
kurt
hollanda
paintball
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Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Gelderland Bölge Yönetimi'nin kurtları insanlardan uzaklaştırmak için paintball silahı kullanılmasına yönelik kararına ilişkin dava sonuçlandı.Hollandalı hayvan hakları derneği De Faunabescherming'in itirazını haklı bulan mahkeme, 'yerel yönetimlerin kurtların insanlardan uzaklaşmasını sağlamak için gerekli tüm yolları araştırmadığı' gerekçesiyle kurtları uzaklaştırmak için paintball silahı kullanımının durdurulmasına hükmetti.Mahkeme, bu yolla kurtların göreceği zararın belirli olmadığı ve daha önce böyle bir yöntemin sonuçlarına ilişkin araştırmanın bulunmaması sebebiyle paintball silahının kullanımını geçici olarak durdurdu.De Faunabescherming derneğinin yöneticisi Harm Niesen, karardan mutlu olduğunu dile getirerek "Mahkeme insanları değil, kurtları (korumayı) seçti" dedi.Gelderland Bölge Yönetimi, geçen ayın sonunda Hoge Veluwe Ulusal Parkı'ndaki bir kurdun ormanı ziyaret edenlere ve yürüyüş yapanlara yaklaşması ve insanların korkması nedeniyle ülkede sayıları artmaya başlayan kurtların insanlara yaklaşmasını engellemek için paintball silahı kullanılması kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/hollandada-kurtlar-evcillesmemeleri-icin-paintball-silahi-ile-uzaklastirilacak-1063053768.html
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kurt, hollanda, paintball
kurt, hollanda, paintball

Hollanda'da kurtların paintball silahıyla uzaklaştırılması kararı askıya alındı

17:16 30.11.2022
© Sputnik / Александр ВильфKurt - Moskova - Rusya
Kurt - Moskova - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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Hollanda'nın Utrecht şehrindeki mahkeme, doğal parklardaki kurtların insanlara yaklaşmasını engellemek için Gelderland Bölge Yönetimi'nin paintball silahı kullanılmasına yönelik kararını askıya aldı.
Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Gelderland Bölge Yönetimi'nin kurtları insanlardan uzaklaştırmak için paintball silahı kullanılmasına yönelik kararına ilişkin dava sonuçlandı.
Hollandalı hayvan hakları derneği De Faunabescherming'in itirazını haklı bulan mahkeme, 'yerel yönetimlerin kurtların insanlardan uzaklaşmasını sağlamak için gerekli tüm yolları araştırmadığı' gerekçesiyle kurtları uzaklaştırmak için paintball silahı kullanımının durdurulmasına hükmetti.
Mahkeme, bu yolla kurtların göreceği zararın belirli olmadığı ve daha önce böyle bir yöntemin sonuçlarına ilişkin araştırmanın bulunmaması sebebiyle paintball silahının kullanımını geçici olarak durdurdu.
De Faunabescherming derneğinin yöneticisi Harm Niesen, karardan mutlu olduğunu dile getirerek "Mahkeme insanları değil, kurtları (korumayı) seçti" dedi.
Gelderland Bölge Yönetimi, geçen ayın sonunda Hoge Veluwe Ulusal Parkı'ndaki bir kurdun ormanı ziyaret edenlere ve yürüyüş yapanlara yaklaşması ve insanların korkması nedeniyle ülkede sayıları artmaya başlayan kurtların insanlara yaklaşmasını engellemek için paintball silahı kullanılması kararı almıştı.
kurt, orman - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
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Hollanda'da kurtlar evcilleşmemeleri için paintball silahı ile uzaklaştırılacak
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