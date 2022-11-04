Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221104/hollandada-kurtlar-evcillesmemeleri-icin-paintball-silahi-ile-uzaklastirilacak-1063053768.html
Hollanda'da kurtlar evcilleşmemeleri için paintball silahı ile uzaklaştırılacak
Hollanda'da kurtlar evcilleşmemeleri için paintball silahı ile uzaklaştırılacak
Hollanda'da kurtlar, evcilleşmemeleri için paintball silahı kullanılarak insanlardan uzaklaştırılacak. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T02:43+0300
2022-11-04T02:45+0300
dünya
kurt
avrupa
hollanda
evcil hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051257993_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_3e0affb2bd1cb26eea49ad3cb8e0592c.jpg
Gelderland Eyaleti'nden yapılan yazılı açıklamada, eyalete bağlı Hoge Veluwe Ulusal Parkı'ndaki bir kurdun son haftalarda ormanı ziyaret edenlere ve yürüyüş yapanlara giderek yaklaşması nedeniyle duruma müdahale edileceği belirtildi.Açıklamada, kurtların, evcilleşmelerini önlemek ve insanlardan uzak durmalarını sağlamak için eyalete bağlı bekçiler tarafından bir tür paintball silahı ile uzaklaştırılacağı ifade edildi.Kurtların, korunan türlerden olduğu, onları rahatsız etmenin veya kovalamanın yasaklandığı belirtilerek, paintball silahı kullanımının özel bir muafiyet gerektirdiği, geçen perşembe günü yürürlüğe giren uygulamanın, kısa sürede hayata geçirileceği kaydedildi.Yerel medyada çıkan haberde ise, parkın müdürü Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst'un, alınan karara karşı olduğu aktarıldı.Haberde, van Voorst tot Voorst'un, "İnsanlara saldırmamaları için hayvanları korkutmak istiyorlar. Kurdu öldürün diyemedikleri için kandırmaca bir çözümdür bu" sözlerine yer verildi.Geçen günlerde, bir kurdun ormandaki bir aileyle yakınlaştığını gösteren ve doğa fotoğrafçılarının bir kurdun etrafını sardığı görüntülerin yer aldığı paylaşımlar, ülkede tartışmaya neden olmuş, Fauna Koruma Vakfının, parkın bakım görevini yerine getirmedi iddialarıyla bir veya daha fazla kurdun "insanlara karşı olan doğal korkularını kaybettikleri" ve "evcilleştikleri" gerekçesiyle parkın yönetimini şikayet ettiği belirtilmişti.Haziranda yayınlanan bir rapora göre ülkede 20 kadar yetişkin kurt mevcut.
https://sputniknews.com.tr/20211229/verici-takilan-4-yasindaki-kurt-6-ayda-kars-ile-edirne-arasindaki-mesafeye-yakin-yol-yurudu-1052216664.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051257993_16:0:1711:1271_1920x0_80_0_0_a3e68fc71eec37d884cfc1515bf81ae7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kurt, avrupa, hollanda, evcil hayvan
kurt, avrupa, hollanda, evcil hayvan

Hollanda'da kurtlar evcilleşmemeleri için paintball silahı ile uzaklaştırılacak

02:43 04.11.2022 (güncellendi: 02:45 04.11.2022)
© Fotoğraf : Pixabaykurt, orman
kurt, orman - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© Fotoğraf : Pixabay
Abone olTelegram
Hollanda'da kurtlar, evcilleşmemeleri için paintball silahı kullanılarak insanlardan uzaklaştırılacak.
Gelderland Eyaleti'nden yapılan yazılı açıklamada, eyalete bağlı Hoge Veluwe Ulusal Parkı'ndaki bir kurdun son haftalarda ormanı ziyaret edenlere ve yürüyüş yapanlara giderek yaklaşması nedeniyle duruma müdahale edileceği belirtildi.
Açıklamada, kurtların, evcilleşmelerini önlemek ve insanlardan uzak durmalarını sağlamak için eyalete bağlı bekçiler tarafından bir tür paintball silahı ile uzaklaştırılacağı ifade edildi.
Kurtların, korunan türlerden olduğu, onları rahatsız etmenin veya kovalamanın yasaklandığı belirtilerek, paintball silahı kullanımının özel bir muafiyet gerektirdiği, geçen perşembe günü yürürlüğe giren uygulamanın, kısa sürede hayata geçirileceği kaydedildi.
Yerel medyada çıkan haberde ise, parkın müdürü Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst'un, alınan karara karşı olduğu aktarıldı.
Haberde, van Voorst tot Voorst'un, "İnsanlara saldırmamaları için hayvanları korkutmak istiyorlar. Kurdu öldürün diyemedikleri için kandırmaca bir çözümdür bu" sözlerine yer verildi.
Geçen günlerde, bir kurdun ormandaki bir aileyle yakınlaştığını gösteren ve doğa fotoğrafçılarının bir kurdun etrafını sardığı görüntülerin yer aldığı paylaşımlar, ülkede tartışmaya neden olmuş, Fauna Koruma Vakfının, parkın bakım görevini yerine getirmedi iddialarıyla bir veya daha fazla kurdun "insanlara karşı olan doğal korkularını kaybettikleri" ve "evcilleştikleri" gerekçesiyle parkın yönetimini şikayet ettiği belirtilmişti.
Haziranda yayınlanan bir rapora göre ülkede 20 kadar yetişkin kurt mevcut.
Verici takılan 4 yaşındaki kurt - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
Verici takılan 4 yaşındaki kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü
29 Aralık 2021, 12:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала