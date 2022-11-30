https://sputniknews.com.tr/20221130/dunya-kupasinda-ilk-kez-bir-kadin-hakem-mac-yonetecek-1063997569.html

Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek

Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek

FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Kosta Rika ile Almanya arasında oynanacak maçı Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. Frappart, Dünya... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya kupası

kadın hakem

fifa

spor

fransız

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Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak.FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu’nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Al Bayt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan Kosta Rika - Almanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.Öte yandan Frappart’ın yardımcılığını kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.

https://sputniknews.com.tr/20220928/italya-serie-ada-ilk-kez-kadin-hakem-gorev-yapacak-1061727367.html

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dünya kupası, kadın hakem, fifa, fransız