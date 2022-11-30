https://sputniknews.com.tr/20221130/dunya-kupasinda-ilk-kez-bir-kadin-hakem-mac-yonetecek-1063997569.html
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek
FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Kosta Rika ile Almanya arasında oynanacak maçı Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. Frappart, Dünya... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T12:37+0300
2022-11-30T12:37+0300
2022-11-30T12:41+0300
dünya kupası
kadın hakem
fifa
spor
fransız
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Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak.FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu’nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Al Bayt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan Kosta Rika - Almanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.Öte yandan Frappart’ın yardımcılığını kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20220928/italya-serie-ada-ilk-kez-kadin-hakem-gorev-yapacak-1061727367.html
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dünya kupası, kadın hakem, fifa, fransız
dünya kupası, kadın hakem, fifa, fransız
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek
12:37 30.11.2022 (güncellendi: 12:41 30.11.2022) Abone ol
FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Kosta Rika ile Almanya arasında oynanacak maçı Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek olan ilk kadın hakem olacak.
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak.
FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu’nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Al Bayt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan Kosta Rika - Almanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
Öte yandan Frappart’ın yardımcılığını kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.