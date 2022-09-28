https://sputniknews.com.tr/20220928/italya-serie-ada-ilk-kez-kadin-hakem-gorev-yapacak-1061727367.html

İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak

İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T18:12+0300

2022-09-28T18:12+0300

2022-09-28T18:12+0300

spor

kadın hakem

italya 1. futbol ligi (serie a)

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İtalya'da Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20220306/tffden-8-mart-atamasi-yarinki-maclarda-3-kadin-hakem-gorev-alacak-1054473160.html

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kadın hakem, italya 1. futbol ligi (serie a)