https://sputniknews.com.tr/20220928/italya-serie-ada-ilk-kez-kadin-hakem-gorev-yapacak-1061727367.html
İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak
İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T18:12+0300
2022-09-28T18:12+0300
2022-09-28T18:12+0300
spor
kadın hakem
italya 1. futbol ligi (serie a)
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İtalya'da Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220306/tffden-8-mart-atamasi-yarinki-maclarda-3-kadin-hakem-gorev-alacak-1054473160.html
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kadın hakem, italya 1. futbol ligi (serie a)
kadın hakem, italya 1. futbol ligi (serie a)
İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak.
İtalya'da Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.
31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.
Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.
İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.