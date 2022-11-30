https://sputniknews.com.tr/20221130/cinsel-saldiri-girisiminde-bulundugu-universite-ogrencisini-darp-eden-dolmus-soforu-tutuklandi-1064027058.html
Cinsel saldırı girişiminde bulunduğu üniversite öğrencisini darp eden dolmuş şoförü tutuklandı
Cinsel saldırı girişiminde bulunduğu üniversite öğrencisini darp eden dolmuş şoförü tutuklandı
Sakarya'da şehiriçi yolcu taşımacılığı yapılan dolmuşta bir genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulunup darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Serdar Serkan... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T23:15+0300
2022-11-30T23:15+0300
2022-11-30T23:16+0300
dolmuş
şoför
türkiye
darp
cinsel saldırı
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Sakarya'da pazartesi günü gece saatlerinde üniversite okuduğu İstanbul'dan gelen 21 yaşındaki M.K. evine gitmek için kent merkezinden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşa bindi.Dolmuşu Erenler ilçesinde durdurarak kapıları kilitleyen sürücü Serdar Serkan cinsel saldırı girişiminde bulunduğu M.K'yi darp etti.Şüpheliye tepki göstererek kurtulan M.K'nin, durumu ailesine haber vermesi üzerine polise şikayette bulunuldu.Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'nitelikli olarak cinsel saldırı suçuna teşebbüs' ile 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.Öte yandan şüphelinin birçok suçtan kaydının olduğu ve infaz süresini tamamlamasının ardından cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.Genç kızın annesi S.K, gazetecilere, 3 yıldır çocuğunu okutabilmek için mücadele verdiğini söyledi.S.K, kızının psikoloji bölümünde okunduğunu dile getirerek, olay günü akşam saatlerinden itibaren ulaşamadığı kızını aramak için dışarı çıktığını ancak bulamadığını anlattı.Olayın yaşandığı yerin işlek bir yer olduğuna işaret eden S.K, kimsenin olaya tepki göstermediğini savundu.S.K, şüphelinin darbettiği kızını, durumu ailesine anlatması durumunda öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.Kızının kurtulduktan sonra aracın plakasını aldığını aktaran S.K, çocuğunun hakkını sonuna kadar arayacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221130/universite-ogrencisine-minibuste-cinsel-saldiri-girisimi-saldirganin-30-suc-kaydi-var-1064012574.html
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dolmuş, şoför, darp, cinsel saldırı
dolmuş, şoför, darp, cinsel saldırı
Cinsel saldırı girişiminde bulunduğu üniversite öğrencisini darp eden dolmuş şoförü tutuklandı
23:15 30.11.2022 (güncellendi: 23:16 30.11.2022) Abone ol
Sakarya'da şehiriçi yolcu taşımacılığı yapılan dolmuşta bir genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulunup darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Serdar Serkan isimli şahıs tutuklandı.
Sakarya'da pazartesi günü gece saatlerinde üniversite okuduğu İstanbul'dan gelen 21 yaşındaki M.K. evine gitmek için kent merkezinden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşa bindi.
Dolmuşu Erenler ilçesinde durdurarak kapıları kilitleyen sürücü Serdar Serkan cinsel saldırı girişiminde bulunduğu M.K'yi darp etti.
Şüpheliye tepki göstererek kurtulan M.K'nin, durumu ailesine haber vermesi üzerine polise şikayette bulunuldu.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'nitelikli olarak cinsel saldırı suçuna teşebbüs' ile 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin birçok suçtan kaydının olduğu ve infaz süresini tamamlamasının ardından cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.
Genç kızın annesi S.K, gazetecilere, 3 yıldır çocuğunu okutabilmek için mücadele verdiğini söyledi.
S.K, kızının psikoloji bölümünde okunduğunu dile getirerek, olay günü akşam saatlerinden itibaren ulaşamadığı kızını aramak için dışarı çıktığını ancak bulamadığını anlattı.
Olayın yaşandığı yerin işlek bir yer olduğuna işaret eden S.K, kimsenin olaya tepki göstermediğini savundu.
S.K, şüphelinin darbettiği kızını, durumu ailesine anlatması durumunda öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.
Kızının kurtulduktan sonra aracın plakasını aldığını aktaran S.K, çocuğunun hakkını sonuna kadar arayacağını kaydetti.