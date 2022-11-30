https://sputniknews.com.tr/20221130/universite-ogrencisine-minibuste-cinsel-saldiri-girisimi-saldirganin-30-suc-kaydi-var-1064012574.html
Üniversite öğrencisine minibüste cinsel saldırı girişimi: Saldırganın 30 suç kaydı var
Üniversite öğrencisine minibüste cinsel saldırı girişimi: Saldırganın 30 suç kaydı var
Sakarya'da bir minibüs şoförü, aracına binen üniversite öğrencisi genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulundu. Sürücü tarafından dövülen genç kız, arbede... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T16:39+0300
2022-11-30T16:39+0300
2022-11-30T16:39+0300
türkiye
türkiye
sakarya
sapık
cinsel saldırı
minibüs
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi M.K.'ye (22) gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. (43) cinsel saldırı girişiminde bulundu.Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Parkı mevkiinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören M.K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete gitti.Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra M.K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı.Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçtı.Ailesinin evine giden M.K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkiinde yakalandı.30 suç kaydı varGözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220714/ust-gecitte-nitelikli-cinsel-saldiri-amacim-tecavuz-etmekti-1058699402.html
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türkiye, sakarya, sapık, cinsel saldırı, minibüs
türkiye, sakarya, sapık, cinsel saldırı, minibüs
Üniversite öğrencisine minibüste cinsel saldırı girişimi: Saldırganın 30 suç kaydı var
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Sakarya'da bir minibüs şoförü, aracına binen üniversite öğrencisi genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulundu. Sürücü tarafından dövülen genç kız, arbede sırasında kaçıp polise şikayetçi oldu. Cezaevinden yeni çıktığı ve 30 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi M.K.'ye (22) gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. (43) cinsel saldırı girişiminde bulundu.
Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Parkı mevkiinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören M.K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete gitti.
Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra M.K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı.
Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçtı.
Ailesinin evine giden M.K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkiinde yakalandı.
30 suç kaydı var
Gözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.