https://sputniknews.com.tr/20221130/universite-ogrencisine-minibuste-cinsel-saldiri-girisimi-saldirganin-30-suc-kaydi-var-1064012574.html

Üniversite öğrencisine minibüste cinsel saldırı girişimi: Saldırganın 30 suç kaydı var

Üniversite öğrencisine minibüste cinsel saldırı girişimi: Saldırganın 30 suç kaydı var

Sakarya'da bir minibüs şoförü, aracına binen üniversite öğrencisi genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulundu. Sürücü tarafından dövülen genç kız, arbede... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T16:39+0300

2022-11-30T16:39+0300

2022-11-30T16:39+0300

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cinsel saldırı

minibüs

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi M.K.'ye (22) gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. (43) cinsel saldırı girişiminde bulundu.Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Parkı mevkiinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören M.K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete gitti.Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra M.K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı.Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçtı.Ailesinin evine giden M.K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkiinde yakalandı.30 suç kaydı varGözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220714/ust-gecitte-nitelikli-cinsel-saldiri-amacim-tecavuz-etmekti-1058699402.html

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