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BOTAŞ: Filyos Ana Ölçüm İstasyonu gaz alımına hazır hale getirildi
BOTAŞ: Filyos Ana Ölçüm İstasyonu gaz alımına hazır hale getirildi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Karadeniz gazının karaya çıktıktan sonra miktar ve kalitesinin belirleneceği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nun gaz... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T23:09+0300
2022-11-30T23:09+0300
türkiye
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
gaz
doğalgaz
filyos
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BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin belirlendiği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu kabulü yapılarak gaz alımına hazır hale getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, ölçüm istasyonunun 15 Ekim'de teste hazır hale geleceğini, kasımda da tamamlanmış olacağını belirtmişti.Dönmez, Karadeniz gazının gelecek yıl mart ayı sonuna kadar sisteme verileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221008/botas-dogalgaz-depolama-tesislerinde-doluluk-orani-yuzde-100e-ulasti-1062102717.html
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botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), gaz, doğalgaz, filyos
botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), gaz, doğalgaz, filyos

BOTAŞ: Filyos Ana Ölçüm İstasyonu gaz alımına hazır hale getirildi

23:09 30.11.2022
© AABOTAŞ
BOTAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Karadeniz gazının karaya çıktıktan sonra miktar ve kalitesinin belirleneceği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nun gaz alımına hazır hale getirildiğini duyurdu.
BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin belirlendiği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu kabulü yapılarak gaz alımına hazır hale getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, ölçüm istasyonunun 15 Ekim'de teste hazır hale geleceğini, kasımda da tamamlanmış olacağını belirtmişti.
Dönmez, Karadeniz gazının gelecek yıl mart ayı sonuna kadar sisteme verileceğini açıklamıştı.
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