https://sputniknews.com.tr/20221008/botas-dogalgaz-depolama-tesislerinde-doluluk-orani-yuzde-100e-ulasti-1062102717.html

BOTAŞ: Doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

BOTAŞ: Doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

BOTAŞ'tan doğal gaz depolarına ilişkin açıklama yapılan açıklamada, "Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4.6 milyar metreküp depolama... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T18:54+0300

2022-10-08T18:54+0300

2022-10-08T19:05+0300

türkiye

doğalgaz

doğalgaz depolama genişletme projesi

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4.6 milyar metreküp depolama gazı bulunduğunu, Tuz Gölü ve Silivri tesislerinde depo doluluk oranının ise yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.BOTAŞ'tan, bazı basın yayın organlarında "Doğalgaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, BOTAŞ aleyhine algı oluşturmaya yönelik maksatlı ve gerçek dışı haberler ile kamuoyu gündeminin meşgul edildiği belirtildi.Dünyanın benzeri görülmemiş bir enerji krizini tecrübe ettiği bu dönemde, BOTAŞ'ın Türkiye'nin kesintisiz enerjiye ulaşabilmesi için dünya ölçeğinde projeleri hayata geçirerek büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 3,2 milyar metreküp olan toplam depolama kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe ulaşması ile depolama lisansının tadili amacıyla EPDK'ye 3 Ağustos'ta başvuru yapıldığına işaret edilen açıklamada, depolama lisansı tadil sürecinin EPDK nezdinde devam etmesi nedeniyle bildirimlerin mevcut lisans değerleri referans alınarak yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, "Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunmakta olup, hem Tuz Gölü hem de Silivri tesislerinde depo doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır." bilgisi verildi.

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doğalgaz, doğalgaz depolama genişletme projesi, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)