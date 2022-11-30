Bakan Nebati: İstihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız

"Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)’da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız. Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir."