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https://sputniknews.com.tr/20221130/bakan-nebati-istihdam-odakli-politikalari-uygulamaya-devam-etmekte-kararliyiz-1063996212.html
Bakan Nebati: İstihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız
Bakan Nebati: İstihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız
Büyüme performansını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bu yıl Türkiye'nin en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağını söyledi. Nebati, "Zorlu... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T12:04+0300
2022-11-30T12:25+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
büyüme
büyüme oranı
büyüme rakamları
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme rakamlarını değerlendirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti:'Bu yıl en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız''Pozitif ayrışma devam ediyor'
https://sputniknews.com.tr/20221130/tuik-ekonomi-3-ceyrekte-yuzde-39-buyudu-1063991756.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, büyüme, büyüme oranı, büyüme rakamları
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, büyüme, büyüme oranı, büyüme rakamları

Bakan Nebati: İstihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız

12:04 30.11.2022 (güncellendi: 12:25 30.11.2022)
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLANHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN
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Büyüme performansını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bu yıl Türkiye'nin en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağını söyledi. Nebati, "Zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti:
"Nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız selektif kredi politikası ile ekonomimizdeki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağlıyoruz. Politikalarımızın olumlu sonuçlarını da almaya devam ediyoruz."

'Bu yıl en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız'

"Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)’da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız. Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir."

'Pozitif ayrışma devam ediyor'

"Türkiye Ekonomi Modelimizin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı toplam 4,4 yüzde puan olmuştur. Uyguladığımız politikalarla; zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1,7 milyon kişi artmış ve işsizlik oranı yüzde 10’a gerilemiştir. Ülkemizin kendine özgü dinamiklerini, geçmiş tecrübelerini ve potansiyelini dikkate alarak; Türkiye’yi büyüten, yatırımcılarımızın önünü açan, istihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız."
ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
EKONOMİ
TÜİK: Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü
10:04
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