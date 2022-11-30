https://sputniknews.com.tr/20221130/tuik-ekonomi-3-ceyrekte-yuzde-39-buyudu-1063991756.html
TÜİK: Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü
TÜİK: Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdüğünü duyurdu. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T10:04+0300
2022-11-30T10:04+0300
2022-11-30T10:04+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)
türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)
TÜİK: Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdüğünü duyurdu.