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https://sputniknews.com.tr/20221130/avdagic-buyume-rakamlari-resesyon-sinyaline-karsin-ekonominin-dinamizmini-surdurdugunu-gosteriyor-1064000326.html
Avdagiç: Büyüme rakamları, resesyon sinyaline karşın ekonominin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor
Avdagiç: Büyüme rakamları, resesyon sinyaline karşın ekonominin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T13:25+0300
2022-11-30T13:25+0300
ekonomi
şekib avdagiç
istanbul ticaret odası (ito)
ekonomi
türkiye
büyüme
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Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin GSYH sonuçlarını değerlendirdi."Üçüncü çeyrekteki yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, büyümede iç talebin öne çıktığını, dış talebin ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.Avdagiç, "Çeyrekten çeyreğe yatay seyir, 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/tuik-ekonomi-3-ceyrekte-yuzde-39-buyudu-1063991756.html
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şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), ekonomi, türkiye, büyüme
şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), ekonomi, türkiye, büyüme

Avdagiç: Büyüme rakamları, resesyon sinyaline karşın ekonominin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor

13:25 30.11.2022
© AAİTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.
Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin GSYH sonuçlarını değerlendirdi.
"Üçüncü çeyrekteki yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, büyümede iç talebin öne çıktığını, dış talebin ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.
Avdagiç, "Çeyrekten çeyreğe yatay seyir, 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı." ifadelerini kullandı.
ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
EKONOMİ
TÜİK: Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü
10:04
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