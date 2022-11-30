https://sputniknews.com.tr/20221130/avdagic-buyume-rakamlari-resesyon-sinyaline-karsin-ekonominin-dinamizmini-surdurdugunu-gosteriyor-1064000326.html

Avdagiç: Büyüme rakamları, resesyon sinyaline karşın ekonominin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor

Avdagiç: Büyüme rakamları, resesyon sinyaline karşın ekonominin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T13:25+0300

2022-11-30T13:25+0300

2022-11-30T13:25+0300

ekonomi

şekib avdagiç

istanbul ticaret odası (ito)

ekonomi

türkiye

büyüme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047999067_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_86a813f2a5fbd01a8632b0e92c1edfb3.jpg

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin GSYH sonuçlarını değerlendirdi."Üçüncü çeyrekteki yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, büyümede iç talebin öne çıktığını, dış talebin ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.Avdagiç, "Çeyrekten çeyreğe yatay seyir, 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221130/tuik-ekonomi-3-ceyrekte-yuzde-39-buyudu-1063991756.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), ekonomi, türkiye, büyüme