https://sputniknews.com.tr/20221130/asiyla-kirlenmis-kan-istemiyoruz-4-aylik-bebeginin-kalp-ameliyati-olmasina-karsi-ciktilar-1064000824.html

'Aşıyla kirlenmiş kan istemiyoruz': Ailesi, 4 aylık bebeğin kalp ameliyatı olmasına karşı çıktı

'Aşıyla kirlenmiş kan istemiyoruz': Ailesi, 4 aylık bebeğin kalp ameliyatı olmasına karşı çıktı

Yeni Zelanda'da bir anne-baba, kalp ameliyatı için acil kan nakline ihtiyacı olan 4 aylık bebeklerine koronavirüs aşısı olmuş bir kişinin kanının... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T13:28+0300

2022-11-30T13:28+0300

2022-11-30T13:30+0300

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yeni zelanda

koronavirüs aşısı

bebek

ameliyat

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Yeni Zelanda bir ailenin 4 aylık bebeğine aşısız kan kullanılmadığı takdirde kalp ameliyatının yapılmasına izin vermediğini söylemesinin ardından ülkenin sağlık hizmeti, çocuğun geri alınması için mahkemeye müracaat etti.Bebeğin ebeveynleri, aşı karşıtı bir kanala verdikleri röportajda oğullarının sağlık durumunu ve tıbbi tercihlerini tartıştı. Ebeveynler, bebeklerinin ciddi pulmoner kapak darlığı olduğunu, derhal ameliyat olması gerektiğini, ancak 'doktorların kullanacağı kandan son derece kaygı duyduklarını' söyledi.Baba, "Aşıyla kirlenmiş kan istemiyoruz. Doktorlar istediğini yapabilir, kararımız budur" dedi.Auckland'ın sağlık servisi Te Whatu Ora, Çocukların Bakımı Yasası kapsamında Auckland yüksek mahkemesinde dava açtı. NZ Herald'ın haberine göre, bağışlanan kanın kullanılmasına izin verilebilmesi için bebeğin velayetinin ebeveynlerinden alınmasını talep etti.Te Whatu Ora'nın müdürü Dr. Mike Shepard, yaptığı açıklamada, "Mahkemeye başvuruda bulunma kararı her zaman çocuğun salahiyeti göz önünde bulundurularak ve kapsamlı görüşmeler sonra verildi" ifadelerini kullandı.'Riskli bir durum yok'Ülkenin kan bankası ise, söz konusu kaygının yersiz olduğuna işaret etti. Kurumun açıklamasında "Bağışlanan tüm kanlar işleme sırasında da filtrelenir, bu nedenle hala mevcut olabilecek eser miktarlar alıcılar için herhangi bir risk oluşturmaz" denildi.Açıklamada, "Bir donörün Kovid-19 aşı durumuna göre kanı ayırmıyor veya etiketlemiyoruz" bilgisi paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220919/dso-yeni-bir-varyant-gorulmezse-salgin-yakin-zamanda-bitebilir-1061390773.html

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