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https://sputniknews.com.tr/20221130/abd-senatosu-escinsel-evlilikleri-koruma-altina-alan-yasa-tasarisini-onayladi-1063988316.html
ABD Senatosu, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, uzun süredir tartışılan eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T04:28+0300
2022-11-30T04:28+0300
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abd
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eşcinsel evlilik
yasa tasarısı
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ABD'de Senato Genel Kurulu, 'Evliliğe Saygı Yasası' başlıklı yasa tasarısını oyladı.100 sandalyeli Senato'dan geçmesi için 60 oya ihtiyaç duyan tasarı, 36 'hayır' oyuna karşı 61 'evet' oyu ile kabul edildi.Tasarı bir sonraki aşamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak. Tasarı burada da gerekli çoğunluğu kazanırsa yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği belirtilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/kubalilar-referandumda-escinsel-evlilikler-ve--escinsel-ciftlerin-evlat-edinmesine-evet-dedi-1061702889.html
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abd, eşcinsel, eşcinsel evlilik, yasa tasarısı, gay, evlilik
abd, eşcinsel, eşcinsel evlilik, yasa tasarısı, gay, evlilik

ABD Senatosu, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasa tasarısını onayladı

04:28 30.11.2022
© AP Photo / Francisco SecoLGBT Bayrağı
LGBT Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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ABD Senatosu, uzun süredir tartışılan eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.
ABD'de Senato Genel Kurulu, 'Evliliğe Saygı Yasası' başlıklı yasa tasarısını oyladı.
100 sandalyeli Senato'dan geçmesi için 60 oya ihtiyaç duyan tasarı, 36 'hayır' oyuna karşı 61 'evet' oyu ile kabul edildi.
Tasarı bir sonraki aşamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak. Tasarı burada da gerekli çoğunluğu kazanırsa yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.
ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği belirtilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.
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